Prima+ rozšiřuje nabídku o filmy a seriály České televize

Autor: Česká televize

Streamovací služba Prima+ se rozrostla o filmovou a seriálovou tvorbu České televize. Pro začátek jde o jedenáct seriálů a čtyři filmy. Přístupné jsou pro uživatele s tarify Prima+ Premium a Prima+ Light.





„Naším strategickým cílem je nabídnout divákům žánrově pestrý obsah, aby si u nás každý našel to své. Díky dlouhodobému partnerství s Českou televizí rozšíříme nabídku o další pořady od známých českých tvůrců a lokální tvorbu, které je oblíbena napříč generacemi,“ řekl Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.





Službu Prima+ od jejího spuštění využilo téměř 800 000 registrovaných uživatelů a více než 100 000 platících uživatelů, kteří si podle údajů TV Prima zakoupili tarif Light nebo Premium.

Pořady České televize v nabídce Prima+:

Ach, ty vraždy!

Jiřina Bohdalová v roli svérázné advokátky na penzi, která se svým vnukem řeší nejeden spletitý kriminální případ.

Čtvrtá hvězda

Legendární komediální seriál Petra Kolečka. Hotel na okraji Prahy. Tři patra, tři recepční, tři hvězdičky. A manažerka chce čtvrtou. Herci Dejvického divadla nachystali nezapomenutelnou podívanou pro všechny, kterým je jejich humor blízký. Ivan Trojan, David Novotný, Martha Issová a spousta dalších hereckých hvězd ve dvanáctidílném, kritiky opěvovaném seriálu.

Dabing Street

Dabingové studio bojuje o přežití. Budou mazané podvůdky a výmysly zaměstnanců na záchranu stačit? Nezapomenutelný český komediální seriál Petra Zelenky s Klárou Melíškovou a Hynkem Čermákem v hlavních rolích.

Definice lásky

„Nezáleží na tom, jestli jste lepič plakátů v montérkách nebo úspěšný manažer ve značkovém obleku. Citové problémy mohou všechny bolet a trápit úplně stejně,“ říká režisér televizního filmu J. Sebechlebský. Sledujte s námi osudy několika partnerských dvojic, které mají jedno společné: „neskromnou ambici“ nalézt skutečnou a opravdovou lásku. To vše podle scénáře jednoho z nejčtenějších českých spisovatelů – Michala Viewegha. Romantický film o tom, jak rozdílné jsou představy lidí o podobě pravé lásky.

Jak dostat tatínka do polepšovny

„Dělá si ten kluk ze mne blázny? Samozřejmě, že si dělá blázny! On je totiž celej po tobě!“ Letní dobrodružství neposedného Vaška a jeho nově nalezeného tatínka, vášnivého horolezce. Jak se ale na jejich vylomeniny bude tvářit maminka, která chtěla klidnou dovolenou? Nezapomenutelná rodinná komedie.

Jak vytrhnout velrybě stoličku

Lyžařská expedice za ztraceným tatínkem. Dětská hvězda Tomáš Holý jako paličatý Vašek s odhodláním najít si tátu nebo alespoň psa. Mimořádně úspěšná rodinná komedie plná slavných hlášek.

Marie Terezie

Láska versus politika. Co všechno musí budoucí nejmocnější žena Evropy, Marie Terezie, obětovat pro získání a udržení císařské koruny? Všechny řady úspěšného historického seriálu České televize.

Nevinné lži

Každý má někdy důvod lhát, ale i malá lež může způsobit velké potíže. Cyklus filmů o osobních problémech a o osudových rozhodnutích, která nelze napravit. V hlavních rolích se objeví Aňa Geislerová, Jiří Langmajer, Vojtěch Dyk nebo Boris Hybner.

Poldové a nemluvně

Místo služební zbraně dudlík, místo policejní houkačky kočárek. Řešit případy s miminem na krku nakonec není tak špatný nápad. Bavte se s námi s třináctidílným seriálem, který vypráví příběhy jedné typické české rodinky.

Sanitka

Jsou vždy tam, kde se něco děje. Když je život v ohrožení, přicházejí záchranáři. V jedenácti dílech budete moci sledovat úsilí hrstky obětavých lidí a vyjíždět s posádkami vozů záchranné služby tam, odkud se ozývá naléhavé volání. Kultovní seriál z prostředí pražské záchranné služby s Jaromírem Hanzlíkem a Zlatou Adamovskou v hlavních rolích.

Sever

Šestidílný seriál Sever je příběhem nadějného kriminalisty, který věří ve spravedlnost a čest, tudíž nezůstane lhostejný ke korupci svých nadřízených. Za to je ale následně potrestán, a z vyšetřovatele se tak stává vyšetřovaný.

Správnej dres

Když jste bývalá miss a manželka hvězdy NHL, patříte na stadion do sektoru manželek. Ale co když chcete víc? Simona dostane šanci, když jí jednoho dne zkříží cestu vysokoškolský profesor se zaměřením na vzdělávání dospělých. Co všechno ji vlastně dokáže naučit? Romantická komedie Správnej dres s Taťánou Kuchařovou v hlavní roli.

Špunti na cestě

Tři generace v jednom obytném autobusu aneb všechno, co nechcete, aby se vám během dovolené přihodilo. Pro neposedné děti i vyčerpané rodiče to bude nezapomenutelná jízda. Rodinný komediální seriál špunti na cestě s Davidem Novotným, Annou Polívkovou, Tatianou Dykovou nebo Miroslavem Donutilem v hlavních rolích.

Trpaslík

Jedna obyčejná nymburská rodina a jeden neobyčejný sádrový trpaslík, který dokáže splnit i ty nejdivočejší sny. Lidé nejsou často se svými životy spokojeni. Že by ale nakonec mohlo být i hůř, na to v rozhodující chvíli nikdo z nich nemyslí. Petr Kolečko, Jan Prušinovský a jejich komediální seriál Trpaslík.

Život a doba soudce A.K.

Soudce Adam Klos řeší závažné kauzy trestního práva. Případy jsou volně inspirovány reálnými zločiny. On je ten, kdo vynáší rozsudek a nese nikdy nekončící odpovědnost za to, že se jeho verdikt dotýká bolavých míst našich obyčejných životů.