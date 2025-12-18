Prima Show spustí ranní blok animovaných pohádek

Televizní kanál Prima Show projde od 1. ledna 2026 výraznou změnou programového schématu. Skupina Prima se rozhodla rozšířit vysílání o nový dopolední blok určený dětem a rodinám, který ponese název Prima Show Kids.
Populární animované pohádky budou v programu každý den od 6 do 12 hodin.
Důvodem pro zavedení dětského bloku je snaha oslovit širší část publika v rámci stávající cílové skupiny, kterou tvoří především mladší ženy. „Víme, že naše divačky jsou často maminky, a proto jsme se rozhodli postarat o zábavu také pro jejich děti. Odpolední vysílání zůstává ve znamení sitcomů a reality show,“ vysvětluje Alex Ruzek, programová ředitelka skupiny Prima.
Diváci se mohou těšit na známé postavy z filmových sérií, jako je král Jelimán z Madagaskaru, rodina Croodsových nebo drak Bezzubka ze seriálu Jak vycvičit draky. Program počítá s tím, že každému seriálu budou vyhrazeny třicetiminutové bloky, přičemž televize zařadí vždy dvě epizody po sobě.
Podle zveřejněného programu se v lednu v ranních hodinách objeví například seriály Sláva králi Jelimánovi či Croodsovi: Rodinný strom, které koncem měsíce doplní Kung Fu Panda: Tlapky osudu.
Prima Show je jedenáctým kanálem skupiny Prima, vysílá od října 2021. Dosud se profiloval zejména jako stanice zaměřená na domácí i zahraniční reality show, mezi které patří například V.I.P. Prostřeno, Farmář hledá ženu nebo Ano, šéfe s Gordonem Ramseym. Stanice je pro diváky v České republice dostupná zdarma v pozemním digitálním vysílání DVB-T2, na satelitu i prostřednictvím streamovací platformy Prima+.