 »  Prima spustila nový kanál Prima Krimi a oslavila deváté narozeniny Prima Cool

Jan Brychta

Včera zahájil vysílání osmý kanál z portfolia televize Prima, na detektivky zaměřená Prima Krimi. Ve večerním prime time nabídla divákům televizní premiéru kriminálky Dívka ve vlaku. Prima Krimi je osmou stanicí FTV Prima, která volně vysílá pět kanálů.

Kromě hlavní Primy jsou to tématické Prima Cool a Prima Love, dokumentární Prima Zoom a filmová Prima Max. U placených operátorů je k dispozici program Prima +1, nabízející vysílání hlavní Primy o hodinu posunuté. Na Slovensku pak vysílá kanál Prima Plus distribuující pořady z vlastní tvorby televize. Do rodiny patří i program Prima Comedy Central, který ale provozuje společnost Viacom International Media Networks a FTV Prima jej obchodně zastupuje.

Už deváté narozeniny včera oslavil historicky první tématický kanál Prima Cool. Pro diváky nachystal od 23. dubna surfařskou reality show, která vznikla na kanárském ostrově Fuerteventura. Loni dosahovala Prima Cool celodenního sharu 3,5 procenta a v prime time 3,74 procenta v rámci cílové skupiny od 15 do 69 let. Nejúspěšnějším pořadem loňského roku byl film Hobit: Bitva pěti armád, který sledovalo 350 tisíc diváků starších patnácti let.