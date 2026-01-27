Lupa.cz  »  Prima uvede docu-reality Nemocnice 24/7 z prostředí urgentního příjmu

Prima uvede docu-reality Nemocnice 24/7 z prostředí urgentního příjmu

Filip Rožánek
Dnes
Nemocnice 24/7 Autor: TV Prima
Ze seriálu Nemocnice 24/7

Televizní skupina Prima zařadí do vysílání nový docu-reality seriál Nemocnice 24/7. Premiéra je naplánována na 16. února v podvečer na stanici Prima, pořad bude dostupný také na streamovací platformě Prima+. 

Každodenní seriál představuje práci zdravotníků na urgentním příjmu a zaměřuje se na rozhodování v situacích, kdy jde o každou minutu. Epizoda vždy začíná přijetím pacienta, který může dorazit sám nebo být přivezen záchrannou službou. 

Tvůrci paralelně sledují více případů, podobně jako v reálném provozu pohotovosti. Důraz kladou na proces diagnostiky, volbu vyšetření a koordinaci týmu. Podle Primy má formát nabídnout autentický pohled na práci v prostředí s vysokou mírou stresu.

Výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková uvedla, že stanice navazuje na zkušenosti s předchozími zdravotnickými seriály. „Po úspěchu našich medical seriálů Modrý kód, Sestřičky a Mise jsem ráda, že můžeme divákům nabídnout nový vhled do zdravotnického prostředí. Přestože nyní jde o žánrově odlišný formát, věřím, že nabídne atraktivní obsah,“ řekla.

Výkonný producent pořadu Matěj Stehlík zdůraznil, že seriál pracuje s reálnými případy z urgentního příjmu. „Ukazuje náročnou službu lékařů a jejich týmů, kteří se na krátký okamžik stávají součástí životů pacientů. Zachycuje řešení situací od drobných zranění až po stavy, kdy každá vteřina může rozhodnout,“ uvedl.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

