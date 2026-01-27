Prima uvede docu-reality Nemocnice 24/7 z prostředí urgentního příjmu

Televizní skupina Prima zařadí do vysílání nový docu-reality seriál Nemocnice 24/7. Premiéra je naplánována na 16. února v podvečer na stanici Prima, pořad bude dostupný také na streamovací platformě Prima+.
Každodenní seriál představuje práci zdravotníků na urgentním příjmu a zaměřuje se na rozhodování v situacích, kdy jde o každou minutu. Epizoda vždy začíná přijetím pacienta, který může dorazit sám nebo být přivezen záchrannou službou.
Tvůrci paralelně sledují více případů, podobně jako v reálném provozu pohotovosti. Důraz kladou na proces diagnostiky, volbu vyšetření a koordinaci týmu. Podle Primy má formát nabídnout autentický pohled na práci v prostředí s vysokou mírou stresu.
Výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková uvedla, že stanice navazuje na zkušenosti s předchozími zdravotnickými seriály. „Po úspěchu našich medical seriálů Modrý kód, Sestřičky a Mise jsem ráda, že můžeme divákům nabídnout nový vhled do zdravotnického prostředí. Přestože nyní jde o žánrově odlišný formát, věřím, že nabídne atraktivní obsah,“ řekla.
Výkonný producent pořadu Matěj Stehlík zdůraznil, že seriál pracuje s reálnými případy z urgentního příjmu. „Ukazuje náročnou službu lékařů a jejich týmů, kteří se na krátký okamžik stávají součástí životů pacientů. Zachycuje řešení situací od drobných zranění až po stavy, kdy každá vteřina může rozhodnout,“ uvedl.