Prima už od podzimu nebude vysílat talk show 7 pádů Honzy Dědka

V podzimním programovém schématu televize Prima už nebude úterní talk show 7 pádů Honzy Dědka. Oblíbený pořad na Primě skončí po šesti letech. Poslední premiérový díl odvysílá 9. června, na dalším pokračování se obě strany nedohodly.
Rozhodnutí o ukončení spolupráce následovalo po jednáních o podobě vysílacího schématu pro nadcházející sezonu. Podle vyjádření produkčního týmu na sociálních sítích už televize nenabídla prostor na svém hlavním kanálu. „S TV Prima jsme se nedomluvili na pokračování spolupráce. Prima pro nás nemá místo v podzimním programu na hlavní stanici, my své místo zase bohužel nevidíme na nabídnuté stanici Prima Cool,“ vysvětlili zástupci pořadu. Tým zároveň zdůraznil, že samotný projekt nekončí a o jeho další budoucnosti hodlá fanoušky informovat v nejbližší době.
Vedení televize Prima konec pořadu na dotaz Lupy potvrdilo. Podle stanoviska televize souvisí konec pořadu s přípravou nového programového schématu, ve kterém Prima plánuje představit řadu novinek. „Honzovi děkujeme za šest let skvělé spolupráce, během kterých přinesl divákům chytré rozhovory se stovkami výjimečných hostů. Do dalších pracovních i osobních projektů mu přejeme hodně štěstí a úspěchů,“ dodala stanice v reakci na dotaz k ukončení spolupráce.
Pořad 7 pádů Honzy Dědka se za dobu svého působení vypracoval mezi nejvýraznější talk show. Projekt, který původně vznikal jako klubový pořad v Malostranské besedě, se do celoplošného vysílání poprvé dostal na jaře 2020. Prima tehdy po internetových záznamech sáhla kvůli tomu, že tehdejší protipandemická opatření neumožňovala natáčení pořadů. Pořad se ujal a během následujících šesti let si vybudoval silnou diváckou základnu díky kombinaci humoru a neformálních rozhovorů s osobnostmi z oblasti kultury, sportu i veřejného života.