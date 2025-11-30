Prima zahájila casting do třetí série detektivní hry Zrádci

V neděli 30. listopadu se uzavřela druhá série televizní reality hry Zrádci. Milionovou výhru si odnesla hráčka Mia, v civilu policejní vyšetřovatelka Věra Kirchnerová, která se zabývá především kriminalitou páchanou na dětech.
„Děsí mě, že si spousta lidí neuvědomuje, komu půjčuje své děti, jak extrémní volnost jim někdy dávají a nehlídají, komu dítě svěří. Chtěla jsem ukázat, jak jednoduché je s lidmi manipulovat, a používala jsem techniky, které používají právě lidé, kteří dětem ubližují, a tím si získávají jejich důvěru. Třeba i díky tomu lidem dojde, že by měli své děti více hlídat,“ uvedla vítězka hry.
Televize Prima okamžitě využije popularitu pořadu pro natočení další série. „V tuto chvíli jsou otevřeny castingy na třetí řadu. Formulář najdou diváci na webových stránkách Primy,“ oznámila stanice v tiskové zprávě.
Režisér Markus Krug na konferenci Forum Media naznačil, že casting se bude muset opět posunout. První řada byla plná agresivních hráčů, druhá je možná až příliš týmová, třetí by tak měla hledat „zlatý střed“.
Obě dosavadní série se natáčely vždy na jaře na hradě Křivoklát a vysílaly se s půlročním odstupem v podzimním schématu TV Prima. Pořad má převahu mladých diváků a získává šestkrát víc předplatitelů pro streamovací platformu Prima+ než jiné pořady Primy.