 »  Prima zrušila uvedení Zlaté masky, Nova nevysílá noční zprávy

Filip Rožánek

České televizní stanice pokračují v mimořádných opatřeních kvůli epidemii koronaviru. S ohledem na zdraví zaměstnanců se televize Prima rozhodla odložit premiéru velkolepé show Zlatá maska, kterou měla poprvé uvést v pátek 20. března. Desetidílný pořad uvede v náhradním termínu.

Televize Nova odkládá premiérové díly reality show Výměna manželek, poběží místo nich reprízy. Pokračuje ale úspěšný pořad MasterChef, který se ve středečním schématu posune do prime time od 20.20. Prohodí si tedy místo s Výměnou manželek. Do odvolání jsou zrušené noční zprávy TN2, které vysílá Nova 2. Už je také známá první programová změna na květen, zrušeno je předávání cen módního e-shopu About You. Zřejmě se přesune na podzim.

Česká televize zastavila nebo přerušila natáčení většiny pořadů, které nesouvisí se současnou situací. Přednost má ochrana zaměstnanců a výroba zpravodajství o koronaviru.