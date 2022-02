Prima zůstává v O2 TV, obě firmy se dohodly na další spolupráci

Autor: Karel Choc

Skupina Prima se dohodla na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic. Uživatelé služby O2 TV mohou nadále sledovat všechny pořady na osmi dosavadních kanálech Primy, k nimž zanedlouho přibude i další stanice Prima Show, která dosud nebyla v nabídce.

"Naším cílem vždy byli a budou spokojení diváci. Proto jsme rádi, že se nám podařilo domluvit se na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic, a to zpětně s platností od 1. ledna 2022. Diváci tak mohou v O2 TV nadále sledovat oblíbené pořady skupiny Prima – nejen v živém vysílání, ale také zpětně ze záznamu,“ uvádí Vladimír Pořízek, komerční ředitel skupiny Prima.

Komerční ředitel O2 Czech Republic, Richard Siebenstich, k tomu doplňuje: „Díky oboustranné dohodě budou moci naši zákazníci i nadále sledovat v rámci O2 TV všechny kanály skupiny Prima. Tím to pro nás ale zdaleka nekončí, je to jen začátek. V následujících měsících nás totiž čeká nelehký úkol – do 1. června budeme připravovat nové, skutečně funkční řešení sledování reklamních bloků v rámci zpětného zhlédnutí.“