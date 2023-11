Primě v říjnu rostla sledovanost v cílové skupině 15+

Autor: TV Prima

Letošní říjen oproti tomu loňskému znamenal pro televizní skupinu Prima nárůst podílu na sledovanosti v celodenním vysílání i v hlavním vysílacím čase. V cílové skupině diváků starších 15 let dosáhla průměrného celodenního podílu 28,89 % (loni 28,10 %). V prime time se její tržní podíl zvýšil na 27,66 % z loňských 27,52 %.





V celodenních datech tak v této cílové skupině těsně předstihla Českou televizi a Nova je až na třetí pozici. V hlavním vysílacím čase vedla ve skupině 15+ skupina Nova, druhá byla Česká televize a na třetím místě je Prima.





Se všeobecnou cílovou skupinou diváků nad 15 let bez horní hranice obyčejně pracuje Česká televize. Pro Novu je obchodně důležitý podíl u mladších diváků 15–54 let, Prima standardně prodává reklamu pro věkový segment 15–69 let.

Pro hlavní stanici Prima byl říjen v cílové skupině 15+ druhým nejlepším měsícem od začátku roku 2022.

Mezi nejsledovanější pořady Primy v říjnu patřily minisérie Pod hladinou (na úvodním snímku), Zákony vlka 2 a nové epizody seriálu Zoo. Z elektronického měření sledovanosti ATO — Nielsen vyplývá, že příběhy říčních policistů přilákaly 11. října k obrazovkám 1 186 000 diváků (share 32,91 %). Nová epizoda Zoo si 3. října získala 939 000 diváků (share 28,05 %). Druhá série detektivní romance Zákony vlka 2 zaujala 7. října celkem 839 000 diváků (share 23,72 %).

Meziročně diváky více zaujaly také tematické stanice Prima Krimi a Prima Love. Nejsledovanějším pořadem na filmovém kanálu Prima Max byl film Ženy v běhu, v pátek 27. října ho vidělo 268 000 diváků (share 7,99 %). Na stanici Prima Cool sledovalo 31. října novou dokumentární sérii Porno! ze světa erotického průmyslu 133 000 diváků (share 5,76 %), improvizační show ozvláštněná o hledání nových talentů Partička Nová krev přitáhla 5. října 103 000 diváků (share 3,30 %).