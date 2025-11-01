Priority nové vlády: oživení EET, podpora videoher, digitalizace všeho, revize OSA či lepší podmínky pro ajťáky

Formující se nová vláda má sepsané programové prohlášení. Objevují se v něm také body týkající se digitalizace, technologií, kybernetické bezpečnosti nebo modernizace ekonomiky skrze inovace, startupy, vědu a výzkum a podobně. Návrh programového prohlášení dáváme k dispozici zde, níže jsou vypíchnuty body ze zmíněných oblastí.
“Vláda se zaměří na podporu hospodářského růstu a investic, rozvoj dopravní infrastruktury, digitalizaci státní správy a snížení administrativní zátěže. Podpoří inovace, vědu, výzkum, moderní technologie a rozvoj digitální ekonomiky,” stojí v obecných slibech.
Další body týkající se digitálního sektoru:
- Od roku 2027 zavedeme EET 2.0 a tím zajistíme předvídatelné a férové prostředí pro podnikatele napříč všemi sektory, při zohlednění drobných živností a příležitostných přivýdělků, na které se systém vztahovat nebude. Řešení bude postaveno na nejmodernějších systémech a nebude vyžadovat povinný tisk účtenky ani neustálé on-line připojení. Podnikatelé budou mít zdarma k dispozici software Finanční správy ČR. Opatření bude svázáno s konkrétními úlevami (například přímá daňová sleva pro evidující OSVČ, zastavení zvyšování odvodů OSVČ, osvobození spropitného, nižší DPH v gastronomii, nižší daň z příjmů právnických osob a podobně).
- Dokončíme projekt on-line finančního úřadu, který nabídne jednoduchou a přehlednou daňovou agendu, dostupnou i přes mobilní aplikaci. Zároveň ale v této oblasti budeme dbát na nerozšiřování povinné on-line komunikace mezi státem a občanem.
- Budeme pracovat na posílení a zefektivnění útvarů pro boj s kybernetickou kriminalitou. Posílíme kapacity NÚKIB a dalších složek zajišťujících kybernetickou obranu státu. Posílíme ochranu kritické infrastruktury státu.
- Ministerstvo vnitra nebude nástrojem omezování svobody projevu ani „velkým bratrem“. Zamezíme zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj.
- Připravíme zákon o podpoře startupů, zahrnující jednodušší začátek podnikání, úlevy nebo faktickou možnost využívat zaměstnanecké akcie. Vytvoříme motivační odpisovou politiku pro investory do startupů.
- Přejdeme postupně z dotační na odpisovou politiku podpory. Zavedeme rychlejší a efektivnější daňové odpisy investic a zjednodušíme odpočty na výzkum a inovace.
- Zaměříme se na pobídky v postižených regionech a v hospodářsky významně oslabených místech. Zrevidujeme zákon o investičních pobídkách s cílem podpořit lokální podniky, generující přidanou hodnotu, a firmy, které alokují vydělané zdroje zpět do české ekonomiky.
- Důsledně budeme hlídat i činnost zahraničních tržišť a e-shopů ve vazbě na kvalitu, daňové povinnosti a férové konkurenční prostředí.
- Jednoznačnou prioritou pro nás je elektronizace zdravotnictví s cílem sdílení dat mezi poskytovateli, snížení administrativní zátěže a zajištění přístupu pacientů k vlastním zdravotním záznamům. Elektronizace musí zahrnovat všechny typy poskytovatelů zdravotních služeb a vytvořit plně interoperabilní prostředí, které umožní bezpečné a efektivní sdílení informací o zdravotní péči, včetně dat o léčbě, poskytovaných výkonech a péči v komunitním prostředí. Při zavádění elektronizace je třeba dbát na kybernetickou bezpečnost, ochranu osobních údajů a nevytvářet bariéry v přístupu k péči pro pacienty, kteří nástroje elektronizace zdravotnictví nevyužívají.
- Vytvoříme podmínky pro zavádění ověřených nástrojů umělé inteligence v českém zdravotnictví, které pomohou s efektivním zpracováním dat, vyšší mírou automatizace procesů ve zdravotnictví a lepší diagnostikou a léčbou pacientů.
- Chceme zveřejňovat anonymizovaná data ze zdravotnických registrů s cílem jejich využití pro hodnocení nákladové efektivity zdravotnických technologií a péče.
- Maximální podporu si zaslouží také vývoj a produkce videoher a animovaných projektů kreativních tvůrců. V oblasti audiovize podpoříme díla mapující vznik a vývoj české státnosti a díla podporující českou národní identitu.
- Budeme se zabývat systémem poplatků pro OSA a další kolektivní správce tak, aby byla pravidla srozumitelná, přehledná a spravedlivá vůči živnostníkům, drobným podnikatelům a pořadatelům menších akcí.
- V návaznosti na nový stavební zákon zajistíme efektivní digitalizaci stavebního řízení, založenou na modulovém řešení. Zabezpečíme kvalitní personální řízení a dostatečnou metodickou podporu uživatelům včetně adekvátního pilotního ověření celého projektu.
- Hlavním cílem nebude kvantita výzkumu, ale jeho kvalita. Tomu bude přizpůsoben systém hodnocení i financování vědy. Špičkoví výzkumníci se musí soustředit na badatelskou práci, nikoli na administrativu a shánění grantů. Velká pozornost bude věnována mezinárodní spolupráci, ke které vytvoříme motivační nástroje s cílem přilákat studenty, doktorandy i zkušené vědecké pracovníky ze zahraničí.
- Na úrovni univerzit podpoříme rozvoj inovativních studijních programů, které odpovídají současným i budoucím potřebám pracovního trhu nebo požadavkům veřejné sféry. Na úrovni Akademie věd ČR posílíme vznik mezinárodních vědeckých týmů a spolupráci se špičkovými pracovišti v zahraničí.
- Zatraktivníme daňové odpočty na výzkum a vývoj. Zvýšíme právní jistotu jejich uznatelnosti, například ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TA ČR). Zároveň prodloužíme dobu, po kterou bude možné odpočet uplatnit, aby lépe odpovídal dlouhodobé povaze high-tech projektů. Vytvoříme také motivační programy pro společné projekty s univerzitami a pracovišti Akademie věd ČR.
- Významně navýšíme výdaje na vědu, výzkum a inovace, protože právě ony představují klíčový motor hospodářského růstu a konkurenceschopnosti země.
- Současně se provede revize systému hodnocení výzkumu M2017+ tak, aby zohlednila potřeby jak akademických a vědeckých organizací, tak výzkumu navázaného na průmyslový sektor. Vytvoříme spravedlivé prostředí pro vyhodnocování projektů podpořených veřejnými prostředky, eliminujeme často netransparentní postupy hodnocení výzkumných záměrů. Poměr institucionálního a účelového financování musí být motivační a předvídatelný.
- Posílíme pozici Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, která bude opět pod přímým vedením předsedy vlády nebo jím určeného vicepremiéra. Funkci ministra pro vědu zrušíme.
- Principy a řízení digitalizace: Nastavíme jasné kompetence, odpovědnosti. Nastavíme standardy napříč veřejnou správou a odstraníme duplicity a zbytečné výdaje.
- Zavedeme a důsledně naplníme princip „jednou a dost“ – co stát jednou má, nevyžaduje znovu. Digitalizace nebude papírovou byrokracii nahrazovat elektronikou, ale rušit ji. Dokončíme implementaci práva na digitální služby tak, aby většinu životních situací bylo možné vyřídit plně on-line.
- Stát budeme řídit na základě dat. Vytvoříme propojený datový ekosystém s povinnými otevřenými rozhraními a katalogem služeb a dat. Zavedeme jednotná pravidla pro sdílení údajů mezi orgány veřejné moci a nastavíme silnou správu dat. Občan má mít kontrolu nad svými daty, stát je bude bezpečně využívat k proaktivnímu a automatizovanému poskytování služeb. Opřeme se o Propojený datový fond jako páteř integrovaných agend.
- Posílíme odpovědnost a pravomoci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, aby zajišťoval preventivní ověřování bezpečnosti všech státních digitálních systémů před jejich nasazením i po aktualizacích a vykonával nad nimi trvalý bezpečnostní dohled.
- Zpřístupníme státní služby přes jednotné a srozumitelné rozhraní (web i mobil), se sdíleným přihlášením, průvodci životními situacemi a maximální mírou automatizace. Snížíme počet kroků a formulářů, služby budou inkluzivní a dostupné pro všechny generace. Vždy zachováme možnost asistované nebo nedigitální obsluhy.
- Z Česka uděláme aktivního tvůrce evropské digitální politiky v oblasti AI, nikoli pasivního příjemce regulací.
- Nastavíme bezpečné a etické využití AI ve státní správě – od interních asistentů pro úředníky přes automatizaci rutinních úkonů až po chytré proaktivní služby.
- Podpoříme výzkum, vývoj a aplikace AI v průmyslu i veřejném sektoru.
- Budeme otevírat data, rozhraní a infrastrukturu pro inovace, startupy, univerzity i firmy. Data shromažďovaná za peníze daňových poplatníků dáme ve strojově čitelné a anonymizované podobě k dispozici také samotným občanům v rozsahu, který nenaruší soukromí a neohrozí strategické zájmy státu.
- Zavedeme transparentní rámec spolupráce veřejného a soukromého sektoru a budeme důsledně bránit vendor lock-inu.
- Zvýšíme schopnost státu kvalitně definovat požadavky, měřit užitek a řídit portfolio IT projektů. Provedeme audit státních IT organizací a odstraníme nesystémové duplicity. Nákupy postavíme na standardech, otevřené soutěži, transparentnosti a celkových nákladech vlastnictví.
- Snížíme závislost na nekvalitních dodavatelích.
- Zlepšíme podmínky pro odborníky na IT a kybernetickou bezpečnost ve službách státu, rozšíříme nábor, vzdělávání a kariérní rozvoj. Digitalizace má úředníkům pomáhat – uvolnit ruce od administrativy a posílit jejich rozhodovací roli. Podpoříme rozvoj digitálních dovedností napříč státní správou.
- Stanovíme jasné cíle a ukazatele kvality pro digitální služby (rychlost, spokojenost, podíl plně on-line vyřízených životních situací, úspora času a nákladů, kybernetická zralost). Každá změna musí prokazatelně snižovat zátěž občanů a firem a zvyšovat efektivitu státu. Odpovědnost za výsledky bude jednoznačně přiřazena.