Připojení k internetu v Česku vládnou tři velcí hráči. Trh je ale konkurenční a zákazníci jsou spokojeni

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) za pomoci agentury Median provedl výzkum ohledně využívání internetu v Česku, konkrétně v rámci maloobchodních služeb. Zúčastnilo se 1 535 respondentů z řad domácností, živnostníků a malých firem. Obecně se dá říci, že Češi jsou s pevným internetem spokojeni. Zároveň se ale objevují rozdíly v dostupnosti optiky, viditelné jsou mezi velkými městy a menšími obcemi. Celý průzkum je k dispozici zde.
Českému trhu vládne trojice velkých poskytovatelů, tedy O2, T-Mobile a Vodafone. Ti mohou v budoucnu posilovat, například O2 (a CETIN) hlásí apetit nakupovat další providery. Všichni tři mají zájem i o internetové aktivity ČEZu. Úřad už dříve uvedl, že počet poskytovatelů internetu vlivem konsolidace klesl. ČTÚ nicméně trh označuje za konkurenční.
“Český trh služeb přístupu k internetu v pevném místě je značně fragmentovaný a tím vysoce konkurenční – až 40 % zákazníků využívá podle výsledků průzkumu služeb některého z široké řady menších či regionálních poskytovatelů. Zbylý podíl zhruba 60 % si rozdělila trojice O2, T-Mobile a Vodafone, dominující zejména v sídlech nad 100 tisíc obyvatel,” shrnul reguátor.
Další závěry ČTÚ jsou následující:
K optické síti je podle výsledků průzkumu připojeno již 34 % domácností, především ve větších městech, existují však i rozdíly mezi regiony. V nejmenších obcích do pěti tisíc obyvatel naopak převažují bezdrátové technologie. U zákazníků z řad živnostníků a malých firem je zastoupení jednotlivých technologií vyrovnanější, významná část malých firem využívá také xDSL. Pro uživatele přitom není samotná technologie připojení podstatná, při změně poskytovatele by pouze 13 % respondentů preferovalo určitou technologii.
Průzkum zároveň odhalil, že třetina respondentů neví, zda je na jejich adrese dostupná optická síť. 17 % dotázaných, kteří nemají optiku dostupnou nebo o tom nevědí, by na ni přešlo i pokud by to znamenalo změnu poskytovatele, 20 % by pak přechod zvažovalo, pokud by optické připojení bylo výrazně rychlejší a 27 % v případě výrazně nižší ceny. Naopak 14 % respondentů je spokojeno se svým stávajícím připojením a na optiku by nepřešlo.
Více než polovina respondentů (53 %) využívá pevné připojení k internetu jako součást balíčku společně s dalšími službami elektronických komunikací. Nejčastější měsíční cena služby je udávána mezi 301 a 400 korunami, nějakou formu slevy využívá 45 % zákazníků, přičemž častěji ji získávají podnikatelé než domácnosti.
Nejvíce respondentů uvedlo rychlost stahování dat (download) u své stávající služby mezi 100 a 299 Mb/s (upload pak 30 až 99 Mb/s). Současně se ukázalo, že řada uživatelů rychlostní parametry svého připojení nezná – více než třetina respondentů nedokázala uvést rychlost stahování, v případě uploadu to bylo přes 40 %, naopak 24 % dotázaných uvedlo, že je pro ně rychlost odesílání rozhodně důležitá. Z hlediska rozložení rychlostních intervalů pak panují logicky rozdíly v závislosti na velikosti sídla a související úrovní dostupnosti infrastruktury.
Se svým současným internetovým připojením je spokojeno 78 % uživatelů, nespokojenost vyjádřilo pouhých 7 %. Nespokojení zákazníci pak nejčastěji udávají jako důvod nízkou rychlost přenosu dat, případně časté výpadky či nestabilitu připojení. Nejvyšší spokojenost vykazují uživatelé optických sítí, zatímco nejnižší podíl spokojených byl zaznamenán u připojení prostřednictvím technologie xDSL, a také prostřednictvím bezdrátových a mobilních sítí. Zároveň 60 % dotázaných vnímá jako plnohodnotnou náhradu pevného připojení mobilní internet.
Pokud by poskytovatel stávající služby zvýšil cenu o deset procent, pro plných 39 % respondentů by to nepředstavovalo důvod ke změně. Z těch, kteří by změnu zvažovali, by 33 % preferovalo nabídku se stejnými rychlostními parametry a nižší cenou, 18 % by naopak za podobnou cenu hledalo vyšší rychlost. Téměř polovina by pak podmínila přechod odpuštěním instalačního poplatku ze strany nového poskytovatele.