Přistání na Měsíci se nepovedlo, říká Nixon ve videu MIT, které má upozornit na deepfakes

Americká univerzita Massachusetts Institute of Technology (MIT) zveřejnila upravené video, na kterém někdejší americký prezident Richard Nixon oznamuje neúspěch mise Apolla 11. Přistání na Měsíci se nepodařilo a posádku čeká smrt, říká v něm. Záběry dobové televize přitom působí velmi věrohodně. K videu MIT zprovoznila i nový web.

Sedmiminutové video, které kromě Nixonova projevu obsahuje další historické záběry vsazené do nového kontextu, je součástí projektu „V případě neštěstí na Měsíci“ (In Event of Moon Disaster), kterým chce tým z MIT upozornit na rizika tzv. deepfake videí. Jde o videa, která jsou upravena tak, že v nich reálné osobnosti říkají věci, které ve skutečnosti neřekly.

Nixonův projev skutečně existoval – prezident jej v roce 1969 měl na papíře připravený pro případ, že by se mise Apolla 11 skutečně nepovedla. Tým z MIT nechal řeč přečíst herce a pomocí softwaru založeného na technologii strojového učení jeho hlas převedl do hlasu Richarda Nixona. Dalším softwarem pak upravil historické videozáznamy tak, že to ve výsledku vypadá, jako by Nixon řeč v přímém televizním přenosu skutečně pronesl.

Video obsahuje kromě projevu také skutečné záběry ze startu či přistání Apolla 11, které jsou ale sestříhány tak, jako by let dopadl nezdarem. Na webu projektu pak autoři popisují, jak deepfakes vznikají, a radí, jak deepfakes videa rozpoznat.