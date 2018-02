 »  První HD program v tuzemském DVB-T2 vysílání šíří společnost Digital Broadcasting

Jan Brychta

Od pondělí 5. února přidala společnost Digital Broadcasting do své přechodové DVB-T2 sítě s číselným označením 13 dva nové programy, slovenskou Joj Family v HD kvalitě a dokumentární kanál Kino Svět v rozlišení qHD, tedy čtvrtinovým HD zobrazující 960 × 540 bodů, ve kterém standardně vysílají i všechny ostatní DVB-T2 programy.

Přechodovou síť 13 mohou naladit diváci v Praze, kde vysílá na kanále 24 z lokalit Novodvorská, Ládví a Olšanská, v Brně na kanále 43 z vysílače Jihlavská, na kanále 31 z vysílače Barvičova a v Ostravě, kde využívá lokalit Lanová a kanál 31.



Autor: Digital Broadcasting Aktuální pokrytí přechodové DVB-T2 sítě 13, kterou provozuje společnost Digital Broadcasting.

Aktuálně tak vysílá devět programů, ke stávajícím stanicím Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Rebel a Relax přibyly dva zmiňované kanály Joj Family HD a Kino Svět. Podle aktuálního oznámení pro Český telekomunikační úřad využívá Joj Family HD datový tok 3 Mb/s, tedy stejný jako ostatní programy šířené v přechodové síti 13.

HD jako tahoun zájmu o DVB-T2

Společnost se tak stala prvním operátorem, který v rámci regulérního DVB-T2 vysílání šíří kanál ve vysokém rozlišení. Vysílání v HD kvalitě přitom mělo být jedním z hlavních tahounů zájmu diváků o nový standard zemského vysílání DVB-T2/HEVC, který by měla Česká republika zavést do roku 2021.

Diváci mohou v rámci zemského vysílání přijímat v HD kvalitě také některé programy České televize, které jsou součástí regionální sítě 7 společnosti Progress Digital. Tento multiplex ale vysílá v původním DVB-T standardu.

Přechodová DVB-T2 síť České televize, kterou by pod číselným označením 11 měly provozovat České Radiokomunikace, bude spuštěna nejdříve na přelomu letošního března a dubna. Měla by obsahovat všechny programy České televize v HD kvalitě včetně ČT24 a dvojprogramu ČT:D/ČT art, které nejsou součástí zmiňované regionální sítě 7 a měly by se tak stát dalším argumentem pro diváky, uvažující o koupi nového DVB-T2/HEVC přijímače.