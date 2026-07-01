Pro české e-commerce obchodníky je k dispozici nové tržiště, otevřel se jim obr About You

V Německu založená online e-commerce platforma About You spustila pro české obchodníky svůj marketplace. Startuje tu zhruba s 800 prodejci a 140 tisíci produkty, firma obchodníkům slibuje, že tak dosáhnou na více než 15 milionů aktivních zákazníků.
Platforma nevyžaduje limity minimálního obratu ani specifické požadavky na produkty. Od registrace po uvedení má onboarding trvat několik týdnů. Prodejci svou nabídku spravují samostatně a také sami zajišťují vyřizování objednávek. Produkty můžou nahrávat manuálně nebo využít platformy Shopify nebo další partnery až po přímé napojení přes API.
About You patří mezi největší online prodejce módy a lifestylových produktů v Evropě. V Česku pro koncové zákazníky působí od roku 2018 a na zdejší verzi platformy je přes 1500 značek. Od loňska je firma stoprocentní dceřinou společností Zalando.