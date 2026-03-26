Lupa.cz

Probíhá boj o schvalování výdejních boxů, s novelou zákona by se mohly stát malými stavbami

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AlzaBox Autor: Alza.cz

V rámci novely stavebního zákona by se mohl změnit status výdejních boxů. Nově by se mohly stát takzvanými drobnými stavbami, což by znamenalo, že jejich stavba by vyžadovala schvalování a zamezilo by se tak jejich rychlému rozšiřování. Hovořil o tom výkonný ředitel APEK Jan Vetyška při vystoupení na plénu Hospodářského výboru, který dostupnost výdejních boxů hájil.

Drobné stavby nemusejí obvykle mít klasické stavební povolení, musí ale splňovat zákonné podmínky a řeší se i jejich umístění. „Je zcela zbytečné zavádět novou regulaci tam, kde už dnes funguje spolupráce s obcemi, dohoda a vzájemný respekt. Právě tyto principy vzájemné komunikace si ostatně provozovatelé v loňském roce zakotvili do Kodexu, který se zavázali dodržovat,“ popisuje Vetyška. Uvádí, že na provozovatele výdejních boxů i na APEK se obracejí desítky menších obcí, které mají zájem o umístění výdejních boxů. Počet zásilek vydaných zákazníkům v boxech překročil 700 tisíc denně. „Zařazení výdejních boxů mezi drobné stavby je v jasném rozporu se snahou o zachování dostupnosti služeb na venkově,“ komentuje Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv ČR.

Umísťování výdejních boxů se ale dlouhodobě řeší, některá města je řeší prostřednictvím vyhlášky, strategii k nim představilo mezi jinými Ústí nad Orlicí a pravidla ukázala i Praha. „Všichni jsou vlastně ve shodě, všichni boxy chtějí. Žádné město nebo žádná obec vám neřekne – my je tu nechceme. To by je voliči sežrali, protože boxy jsou u zákazníků oblíbená služba,“ komentoval tematiku v září pro Lupu Vetyška.

Návrh na zařazení výdejních boxů do režimu stavebního zákona je projednáván na úrovni Hospodářského výboru. Zatím není ve veřejných dokumentech dostupný.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Claude ve firmách získává na popularitě

Netflix v Česku znovu zdražuje

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).