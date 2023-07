Problém pro NÚKIB: Úřad vlády chce výrazně přepracovat návrh zákona o kyberbezpečnosti

Autor: NÚKIB

Ze všech stran kritizovaný návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti z pera Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) to ani nadále nebude mít jednoduché. V probíhajícím mezirezortním řízení se schází mnoho připomínek řady subjektů. Legislativci Úřadu vlády přišli s tím, že návrh bude nutné přepracovat.





“Vzhledem k množství připomínek a nejasností je třeba návrh výrazně přepracovat,” napsal konkrétně Úřad vlády v dokumenty, který je k dispozici v eKLEPu. Řadu podnětů označuje Strakovka na “zásadní”.





Narazily také od počátku problematické prováděcí předpisy. Zde je příklad: “Rámec zákona je mnohem širší, navíc nejasný, a to zřejmě i proto, že část transpozice má být v podstatných rysech, zejména ve vymezení osobního a věcného rozsahu (§ 4 odst. 2), provedena až prováděcími právními předpisy. To je postup již z ústavního hlediska nepřípustný, navíc z hlediska řádného provedení směrnice nezkontrolovatelný.”

Připomeňme, že nový kyberzákon implementuje evropskou směrnici NIS2 a zároveň přichází s mechanismem na posuzování rizikových dodavatelů. Hraje se tedy zejména o to, zda NÚKIB bude moci v kritických sítích omezovat či zakazovat firmy jako Huawei. Viz náš text Měli jsme pravdu a přes obří nátlak Číny jsme neuhnuli. Souboj o zákaz Huawei v českých sítích jde do finále.