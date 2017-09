 »  Problémy Kaspersky v Americe nekončí. Jeho software přestal prodávat Best Buy

Jan Beránek

Podezření ze spolupráce ruské bezpečnostní agentury s ruskou vládou postupně ničí byznys Kaspersky Lab ve Spojených státech. Potom, co FBI prohledala byty zaměstnanců firmy, státní správa vyřadila ruský software ze seznamu poskytovatelů služeb pro vládu a FBI vydalo doporučení neinstalovat nic od Kasperskyho do firemních systémů, je to problém v obchodu.

Největší americký řetězec s elektronikou Best Buy podle agentury Reuters odstranil krabice se softwarem od Kaspersky Lab ze svých regálů. Podle zástupců obchodu se kolem firmy vznáší příliš nezodpovědených otázek a právě proto pozastavil prodej.

Samotná ruská firma se cítí v tlaku, ze kterého se velmi těžko dostane sama. „Podle všech okolností byl Kaspersky Lab zatažený do geopolitického boje, kdy se nás každá strana snaží ve své hře využít jako pěšce,“ uvedla firma pro agenturu RIA.