Banka, která financovala Cisco, Airbnb, či Fitbit, padla. Uzavření Silicon Valley Bank nařídil regulátor [AKTUALIZOVÁNO]

AKTUALIZACE 18:29: Americký finanční regulátor nařídil uzavření banky Silicon Valley Bank. Je to největší krach banky od roku 2008.

Původní zpráva:

Hlavní zdroj financování technologických startupů po celém světě, banka Silicon Valley Bank, čelí vážným problémům. Hodnota jejích akcií se za jediný den propadla o více než 60 % a dál klesá. Případ rozebírá list The New York Times.

Problémy s likviditou banky jsou důsledkem zejména rostoucích úrokových sazeb, dále zvýšené makroekonomické nejistoty a vysoké potřeby hotovosti mezi jejími klienty. Fed v rámci boje s inflací zvýšil sazby a tím hodnota dluhopisů které banka drží jako aktiva, klesla. Obvykle to nepředstavuje problém, pokud však majitel nepotřebuje tyto dluhopisy narychlo prodat, aby pokryl výběry od klientů.

Silicon Valley Bank tak musela přistoupit k prodeji části cenných papírů určených k obchodování a realizovala na nich ztrátu za 1,8 miliardy dolarů. Šlo o nejsnáze prodejná aktiva v hodnotě 21 miliard dolarů.

Nedostatek hotovosti se banka nyní snaží vyřešit úpisem nových akcií za 2,25 miliardy dolarů. Tato zpráva ale ještě více podnítila zákazníky, aby začali vybírat své vklady. Na trhu přitom od včerejška panuje nervozita kvůli pádu kryptobanky Silvergate.

Snaha stabilizovat situaci se zatím míjí účinkem. Po čtvrtečním pádu prvotním pádu hodnoty akcií o 60 % cena jejich cena dnes klesla o dalších zhruba 40 %.

Investoři mezitím začínají spekulovat o možném záchranném balíčku. Podle některých zdrojů by možným zachráncem mohla být banka Goldman Sachs. Další z možností je podpora ze strany federální vlády, jak naznačuje ve svém tweetu miliardář a finančník Bill Ackman.

The failure of @SVB_Financial could destroy an important long-term driver of the economy as VC-backed companies rely on SVB for loans and holding their operating cash. If private capital can’t provide a solution, a highly dilutive gov’t preferred bailout should be considered.