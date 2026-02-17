Lupa.cz  »  Prodej nelegálního zboží a vytváření návyku. Komise zahájila oficiální řízení s čínským tržištěm Shein

Prodej nelegálního zboží a vytváření návyku. Komise zahájila oficiální řízení s čínským tržištěm Shein

David Slížek
Včera
E-commerce - trziste - marketplace - Shein Autor: Depositphotos

Po loňském obvinění tržiště Temu se Evropská komise pustila do prověřování dalšího čínského e-commerce hráče. Tržiště Shein je podle ní podezřelé z porušování nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). 

Komise bude na základě svých předběžných analýz prověřovat tři oblasti: jak Shein omezuje prodej nelegálního zboží, jak brání vytváření návykového chování svých zákazníků a jak funguje jeho doporučovací algoritmus.

V souvislosti s možným prodejem nelegálního zboží Komise zmiňuje erotické figuríny s podobou dětí. Odkazuje se na loňský případ, kdy se takové zboží objevilo v nabídce Sheinu ve Francii. Tamní vláda se tehdy kvůli tomu pokusila tržišti zakázat ve Francii činnost, soud ale takové opatření nakonec odmítl

Komise zmiňuje také riziko vytváření návyku, které má hrozit kvůli tomu, že Shein například zákazníky odměňuje za jejich aktivitu. Podle DSA nesmí digitální firmy návykový design služeb používat.

Třetí prověřovanou oblastí má být plnění povinnosti zveřejnit základní parametry doporučovacích algoritmů. Firmy také musí podle DSA nabídnout uživatelům alespoň jednu možnost, jak služby používat bez sběru dat o jejich chování, dodává Komise.

Zahájení oficiálního vyšetřování ještě neznamná, že se Shein skutečně provinil. Komise teď dá firmě prostor k vyjádření, teprve pak vydá v případu svůj verdikt.

Loni v létě Komise začala prošetřovat také další čínské tržiště Temu. Trnem v oku jí jsou zejména nedostatečná opatření tržiště proti nabídkám nevyhovujícího zboží. 

Na údajně nekalé praktiky zahraničních tržišť si už delší dobu stěžují i zástupci české e-commerce. Vadí jim například to, že čínská konkurence podle nich nedodržuje evropská pravidla, která zdejší e-shopy dodržovat musí. 

Evropská unie nedávno schválila i další opatření namířené proti (zejména) čínským e-commerce platformám. Zrušila dosavadní osvobození balíčků s hodnotou do 150 eur (cca 3 600 Kč) od placení cla. Od letošního července tak bude nutné platit paušální clo 3 eur za každou položku z jednotlivých celních kategorií.

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

