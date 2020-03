 »  Prodeje chytrých telefonů se mají prudce propadnout, varuje IDC

Karel Wolf

Letošní prodeje chytrých telefonů by měly namísto oživení trhu ještě více zeslabit, tvrdí to analytická společnost IDC na základě dat svého Worldwide Quarterly Mobile Phone Trackeru.

Na dalším propadu prodejů má mít hlavní podíl virus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Virus způsobil již dnes na trhu patrné výpadky výroby telefonů a jejich komponent v Číně a jejich váznoucí dodávky na světové trhy. IDC nicméně varuje i před klesající poptávkou, pro končící první čtvrtletí firma očekává propad dodávek telefonů jen na čínském trhu o 40 %.

Trh by si měl udržet klesající tendenci po celý rok a v nejpravděpodobnějším scénáři by se mohl meziročně propadnout o 2,3 %. Za první čtvrtletí by měl propad meziročně dosáhnout dramatických 14,5 %, v druhém čtvrtletí by měl propad zpomalit na 6,9 %.

„COVID-19 se stal dalším důvodem pro prodloužení současného trendu poklesu trhu se smartphony. Zatímco Čína, největší trh s chytrými telefony, dostala největší zásah, zbytek světa pocítí narušení dodavatelského řetězce. Nedostatek komponent, odstávky továren, karantény, ztížená logistika a omezení cestování jsou překážky, které zabrání výrobcům dodat na trh tolik zařízení, kolik by si představovali. Situace by se měla zlepšit ve třetím čtvrtletí, plány na budování 5G by také mohly pomoci akcelerovat trh,“ říká Sangeetika Srivastava, vedoucí výzkumná analytička IDC Worldwide Mobile Device Trackers.

Ve druhé polovině roku by se měl trh začít pomalu vzpamatovávat a návrat ke stabilnímu růstu by měl nastat v roce 2021. Trh by v příštím roce mohl začít dohánět, co letos zamešká a meziročně růst tempem až 6,3 %.