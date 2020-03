 »  Prodeje iPhonů v Číně klesly na polovinu

Karel Wolf

Apple za únor 2020 prodal na čínském trhu v meziročním srovnání méně jak polovinu iPhonů. Tvrdí to alespoň na základě vládních dat agentura Reuters.

Prodeje iPhonů meziročně klesly na 494 000 kusů, v únoru 2020 se jich na témže trhu prodalo 1,27 milionu. Prodeje za leden 2020 přitom vypadaly pro společnost ještě nadějně, na čínském trhu se podařilo za leden udat přes 2 milion přístrojů.

Výrobci mobilních telefonů jako celek na čínském trhu za únor prodaly pouze 6,34 milionů mobilních přístrojů, to představuje v meziročním srovnání pokles o 54,7 % (z přibližně 14 milionů v roce 2019). Vyplývá to z dat čínské vládní agentury China Academy of Information and Communications Technology. Jde také o nejnižší hodnotu za celou dobu, kdy CAICT data publikuje, tedy od roku 2012.

Výrobci zařízení s Androidem, kam spadají i dvě domácí dominantní značky – Huawei Technologies a Xiaomi, zaznamenaly propad největší. Meziroční pokles u nich dělal 54 %, prodat se jim podařil pouze 5,85 milionu přístrojů, o rok před tím to přitom bylo 12,72 milionů.