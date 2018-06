 »  Prodejny bez pokladen a plné kamer rozjíždí i Číňané, chtějí s nimi do Evropy

Jan Sedlák

Amazon letos v domovském Seattlu v ostrém provozu rozjel prodejnu Amazon Go, ve které nejsou pokladny a proces nakupování a placení probíhá automaticky přes kamery, počítačové vidění a prvky umělé inteligence. Ještě letos mají tyto obchody otevřít také v San Francisku a Chicagu a je možné, že i v dalších amerických městech. Zdá se, že to inspiruje další společnosti, které se do této možné proměny retailu chtějí také zapojit.

Na trhu se postupně začínají objevovat nové startupy, které technologie pro obchody na různých úrovních řeší. Jedním z nich je například americký Standard Cognition, do kterého skrze svůj fond Nextech Ventures investoval zakladatel CZC.cz Josef Matějka.

A zajímat se začínají také velcí hráči. Kapacity logicky buduje třeba SAP, který je v retailu jako doma, a nově se objevují informace, že obchody bez pokladen společně s Walmartem připravuje Microsoft. Ten má v cloudu Azure řadu technologií pro počítačové vidění, a tedy i analýzu objektů z videa, stejně jako Dynamics 365 for Retail.

Počítačové vidění z Číny

A další podobná technologie nyní přichází z Číny. Společnost Huawei na veletrhu CEBIT v Hannoveru představila spolupráci s další čínskou firmou Malong Technologies pocházející z města Šen-čen (Shenzhen). Společný produkt míří i na evropské trhy a zjednodušeně řečeno umí v reálném čase analyzovat objekty před kamerou, díky čemuž je pak možné například pozorovat stav zásob v regálech a zejména pak automaticky účtovat sebrané zboží – tedy stejně, jako to chodí v Amazon Go.

Technologie od firem Malong, KUKA a Huawei na CEBITu:

Malong funguje od roku 2014 a od té doby na investicích získal 294 milionů juanů, tedy asi 44 milionů dolarů. Peníze vedle čínských investorů poskytly například Microsoft a japonský SoftBank. Malong vyhrál soutěže Microsoftu, Googlu a Amazonu a ocenění získal také od Nvidie. Gartner letos Malong zařadil mezi „cool“ dodavatele v počítačovém vidění.

Technologie, na které Malong pracuje, se jmenuje ProductAI. Ta pracuje s vizuálním hledáním produktů a jejich tagováním. Používají se strojové učení a neuronové sítě. Když tedy dejme tomu systému ukážete fotku kalhot, dokáže najít další podobné kusy oblečení. Umí rozeznávat nábytek a řadu dalších objektů a některé možnosti je možné si vyzkoušet na oficiálním webu. Pro vývojáře jsou k dispozici API, SDK a dokumentace.

Na CEBITu ukazoval Malong společně s Huawei právě řešení pro retail. Systém je schopný skrze kamery (dodává je Huawei a specializují se na ně také další čínští hráči) pozorovat regály v obchodě a označovat zboží. Huawei na trh nyní zvládne dodávat hotový systém, který se skládá z více částí, přičemž Malong dodává prvek pro computer vision. Technologii lze propojit se stávajícími systémy pro ERP, CRM a WMS.

Řešení v současné podobě má být vhodné pro sledování zboží v nákupních vozících, ochranu proti krádeži, sledování regálů a také nakupování bez pokladen. Firmy technologii prezentují také jako náhradu za RFID, které podle nich finančně nákladnější.

ProductAI lze dodávat jako službu skrze Huawei Cloud, který běží na hardwaru od Huawei. Řešením je i ROBO, což je takové malé mobilní datové centrum, kde v sobě obsahuje storage, servery, síťové technologie a UPS. ROBO lze rozmisťovat v jednotlivých obchodech a propojovat s public cloudem. ProductAI je poháněno servery s grafickými kartami (Nvidia Tesla V100, P100, P40, P4).

Huawei aktivity podobné Amazonu realizuje také ve skladech. Firma navázala spolupráci s výrobcem robotů KUKA. Jde o původně německou společnost, kterou za miliardu dolarů koupili čínští investoři. KUKA dělá několik typů robotů zejména do výroby (zde se KUKA a Huawei spojují zejména a IoT a budoucím využití 5G sítí) a také malé „berušky“, které dokáží manipulovat s regály. Téměř totožné roboty lze vidět v robotizovaných skladech Amazonu. Nejblíže Česku jsou vidění ve skladu u polského Štětína.