Productboard propouští třetinu zaměstnanců. Raději řez než pomalé krvácení, říká Palán o AI modelu firmy

Český softwarový jednorožec Productboard se zbavil více než 30 procent svých zaměstnanců. Zakladatel a generální ředitel Hubert Palán v úterý oznámil, že firma přechází na to, co nazývá „AI-only“ organizací. Jde o model, v němž má umělá inteligence nahradit velkou část procesní práce, kterou dosud vykonávali lidé.
Palán propouštění přímo spojuje s nástupem AI. Podle něj umělá inteligence boří procesní vrstvu vývoje softwaru. Nástroje jako Productboard, který je určený k centralizaci informací, správě backlogů a sledování vývoje produktů, ztrácejí smysl v době, kdy tyto úkoly přebírají AI agenti. „Mechanika produktového vývoje se automatizuje,“ uvádí Palán ve svém vysvětlení.
Palán popisuje, že firma zhruba před dvěma roky začala pracovat na AI nástroji s názvem Spark, který má být jakýmsi „znalostním enginem“, systémem, jenž má produktovým manažerům pomáhat s rozhodováním na základě zákaznických dat a konkurenčního kontextu. Když se vedení rozhodlo, že Spark bude správným směrem, pro Productboard plánování kroku zároveň přineslo nutnost restrukturalizace.
Rozhodnutí o ní padlo podle Palána v únoru po dohodě se správní radou a zvolil přístup jednorázového řezu místo postupného snižování stavů. „Pomalé krvácení průběžného propouštění je horší pro všechny: pro morálku, soustředění, důvěru, kterou do nás vkládají zákazníci i tu, již do nás vkládá tým,“ vysvětlil.
Productboard byl založen v roce 2014 a patří mezi tři Čechy založené technologické startupy se statusem jednorožce, tedy firmy oceněné na více než miliardu dolarů. Produkt využívají tisíce produktových týmů po celém světě. Na konci loňska měl přes 350 zaměstnanců.