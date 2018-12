 »  Programy Leoše Pohla investují do vlastní tvorby přes deset procent celkových nákladů

Československá filmová společnost, která provozuje placené televizní kanály CS film, WAR svět válek, CS mini a Horor film i volně dostupný dokumentární Kinosvět, připravuje na příští rok ve vlastní produkci šest dokumentárních magazínů, dvě doku dramatické série, jeden středometrážní film, dále tři dokumentární seriály věnované záhadám a čtyři věnované válkám.

Z vlastních zdrojů bude vycházet i osmidílný cestopis z Číny a dvanáctidílný seriál věnovaný slovenským hradům a zámkům. Ve výrobních plánech má také čtyři vlastní dokumenty a pokračování střihových seriálů. Dva nové seriály budou věnované cestování, dva dětem a celkem čtyři se objeví na obrazovce TV WAR svět válek.

Ve spolupráci s polskými producenty uvede Kinosvět dva nové dokumentární seriály – jeden věnovaný paranormálním jevům a tajemným místům a druhý ukrytým pokladům nacistů na polském území. Československá filmová společnost věnuje v příštím roce na vývoj vlastních programů přes deset procent ze svých celkových nákladů.

V příštím roce vyrobí Československá filmová společnost následující pořady.

Doku dramata

Jan Žižka z Trocnova (uvedou CS film a Kinosvět)

Desetidílný seriál, v němž navštíví spisovatelé Otomar Dvořák a Jan Bauer postupně navštíví všechna místa spjatá s Žižkovým životem: od Trocnova, kde se narodil, až po Přibyslav, kde zemřel. Autoři se pokusí zaplnit „temná místa“ v životě slavného vojevůdce a odhalit, co zůstalo skryto za kulisami dějin.

Největší zabijáci v Čechách (uvedou CS film a Kinosvět)

Další čtyři díly seriálu o českých zločincích.

Hraný středometrážní film

Prokletý lovec (uvedou CS film a Horor film)

Na odlehlou hájovnu v lesích je pozván léčitel, aby pomohl vrátit řeč a duševní klid chlapci, otřesenému hrůzným šokem. Teprve postupně léčitel zjišťuje, co se na hájovně vlastně přihodilo. Ovšem i léčitel má temnou minulost a skrývá dávné trauma. Místní pověsti o prokletém lovci jako by ožívaly a neviditelní psi štvou hrdiny k tragickému vyvrcholení.

Samostatné dokumenty a dokumentární seriály

Poklad na jezeře (uvedou Kinosvět a TV WAR)

Pátrání po pokladu Obergruppenführera SS, který se v době mezi dvěma světovými válkami bídně živil jako taxikář. Členství v NSDAP a SS ho následně vyneslo na samý vrchol moci. Když se dostal do nejvyšší možné funkce, pochopil, že daleko horší je v ní se udržet, než ji získat. Uzavřel se do sebe a začal budovat svůj hrad u jednoho z polských jezer. Po porážce Německa byl posledním veřejně popravovaným esesmanem v Evropě… do hrobu si odnesl svá tajemství – výsledky výzkumů Kriegsmarine. Především způsob, jak zneviditelnit ponorky v moři. Pomohl tento vynález utajit i vchod do jeho velkého podzemního bunkru? Do pátrání se pustil polský odborný pátrací tým. Nasadil potápěče a sonary do přilehlého jezera, do podzemí vyjel pásový robot… Co se našlo? To odhalí štáb CS filmu, který jako jediný dostal povolení celou akci natáčet.

Na hranici onoho světa (uvedou CS film a Kinosvět)

Příběh jasnovidky. Prožila by obyčejný život, kdyby neměla jednoho dne strašlivou předtuchu. Toho dne jejího manžela roztrhal vlak. Tragédie změnila celý její život. V jejím domě začal řádit poltergeist. Přestěhovala se proto jinam, ale poltergeist jí následoval. Byl to přízrak jejího muže. Pochopila, že láska nezná hranice. Dnes je už známá jasnovidka, která pomáhá hledat ztracené věci, ztracené osoby a v chvílích nejtěžších ji navštěvují diskrétně lidé z tajných služeb a kriminalisté.

12 slovenských hradů a zámků (uvede Kinosvět)

Památky západního Slovenska. Známé, i neznámé. Krvavé Čachtice, majestátní Beckov či klidem dýchající venkovské panství Šalgovce… dvanáctidílný seriál

Tajemství středověku (uvede Kinosvět)

Třídílná série volně navazující na dřívější sérii Tajemství hradů a zámků

Duchové baru Praga Fear Bar a Záhada statku Maršovice (uvede Kinosvět)

Výsledky pátrání paranormálního týmu

Pověsti a záhady českých hradů (uvedou CS film a Kinosvět)

Šest nových dílů seriálu

Po stopách studené války ((uvedou Kinosvět, TV WAR a CS film)

Dvanáctidílný seriál mapující nedávnou historii s důrazem na Československo

České konspirace (uvedou CS film a Kinosvět)

Jaké konspirační teorie vládly a vládnou Českem? Dvanáctidílný seriál

Čeští vojáci ve službách cizineckých legií (uvedou Kinosvět a TV WAR)

Desetidílný seriál dokumentující dramatické osudy Čechů bojujících v cizích armádách

Gripeny ve vzduchu a na zemi (uvedou Kinosvět a TV WAR)

Čtyřdílná série mapující speciální přípravu vojenských pilotů včetně modelového řešení nečekaných událostí

Na skok v Číně (uvede Kinosvět)

Osmidílná cestopisná série, v níž běžná česká rodina putuje na vlastní pěst Čínou – z Pekingu až do Hongkongu

Střihové pořady

S Čechy okolo světa (uvede Kinosvět)

Dvanáct nových dílů série, která zachycuje méně známá místa světa očima běžných českých turistů. A je jedno, zda jedou s cestovkami, nebo putují individuálně – pěšky, letecky, autem a třeba i na pionýrech

Divy světa (uvede Kinosvět)

Skvosty světa očima normálních cestovatelů. Dvanáctidílný seriál

Válka a zbraně (uvedou Kinosvět a TV WAR)

Dvanáct nových dílů série zachycující vojenský život, výcvik a výzbroj různých armád a někdy i bojová nasazení

Den ve SPECNAZ (uvede TV WAR)

Mladí muži si v této šestidílné sérii vyzkoušejí, co obnáší výcvik ve speciální ruské jednotce.

Magazín severoatlantické aliance (uvede TV WAR )

Pět nových dílů o novinkách v bojových složkách NATO

Mariňáci (uvede TV WAR)

Nová šestidílná řada ze života, výcviku a aktivit proslulé americké armádní složky

Zahraniční spolupráce

Depozity III. Říše (uvedou TV WAR + Kinosvět)

Záhadolog Milan Zacha kučera uvede, spolu s Krzysztofem Spakowskim, majitelem nacistického podzemního komplexu Wlodarz novou řadu deseti dílů seriálu o hledání nacistických tajemství ukrytých v Sovích horách.

Lovci tajemství (uvede Kinosvět)

Lovci záhad z Polska se léta věnují mysteriózním a strašidelným místům. Jejich videa podle odborníků předčí i profesionální anglosaské pořady na toto téma. TV Kinosvět s nimi navázala zajímavou spolupráci.