 »  Prohlížeč Edge vychází na iOS a Android. Microsoft k tomu má dobré důvody

Jan Sedlák

Webový prohlížeč Microsoft Edge míří na mobilní platformy iOS a Android. Spolu s tím Redmond představil také rozhraní Microsoft Launcher pro Android.

Ve všech případech jde prozatím o testovací verze. K preview verzi Launcheru lze přístup získat zde, Edge pro iOS je dostupný skrze Apple TestFlight a verze pro Android je ke stažení tady. Je třeba být součástí programu Windows Insider.

Microsoft tímto krokem mimo jiné jasně naznačuje, že s Windows Mobile už poněkud nepočítá a že bude nadále pokračovat v rozšiřování svých služeb a aplikací na populární platformy. Pro společnost je důležité dostat předplatitele a data z co nejvíce míst na svůj cloud, odkud generuje peníze. V minulosti už proto například rozšířil aplikace z Office, kam to jenom šlo.

Dalším důvodem zpřístupnění prohlížeče Edge na iOS a Android je snaha o přilákání uživatelů. Ti jsou u Safari či Chome zvyklí na synchronizaci záložek, hesel a tak dále. Samostatný Edge pro Windows toto logicky nemohl nabídnout. Microsoft postupně chce podobné synchronizace nabízet, s prvními vlaštovkami dorazí podzimní Fall Creators Update pro Windows 10.

A do třetice se Microsoft snaží o to šířit „prostředí Windows 10“ tak, aby tento systém zůstal nadále relevantní. Mobilní Edge a Launcher vychází z designu a uživatelského rozhraní Windows 10. Nové aplikace se tak nadále snaží sjednocovat systémy více výrobců. Pro Microsoft je důležité například i to, že bude možné rozdělat práci na počítači a pokračovat na mobilu a naopak.