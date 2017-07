 »  Projekt Andromeda: Microsoft chystá nový smartphone, poběží na něm Windows 10

Jan Sedlák

Microsoft zřejmě skutečně pracuje na zcela novém mobilním zařízení. Dobře informovaný server MSPoweruser přinesl informaci zmiňující projekt Andromeda. Nové mobilní přístroje mají běžet na 64bitovém procesoru ARM a nabídne plnohodnotný systém Windows 10 a přizpůsobitelné prostředí postavené na CShell.

Na projektu pracují lidé kolem Alexe Kipmana, tedy tým, který se postaral také o headset pro rozšířenou realitu HoloLens. Prozatím není úplně jasné, co přesně Andromeda bude. Zřejmě zapadne do rodiny produktů Surface, kterým se začíná slušně dařit a do které nedávno přibyl i tradiční notebook.

Microsoft už dříve sám naznačoval, že se chystá nějaký „super telefon“, který by měl přijít s něčím, co zde ještě nebylo. Andromeda zřejmě bude hodně univerzální (stojánek, projektor a podobně). A také hodně naceněna – mluví se o ceně Surface Booku. Představení bude nejdříve začátkem příštího roku.

Tradiční Windows Phone (Mobile) už to dávno mají více méně spočítané. Jejich tržní podíl už spadl pod jedno procento, nové přístroje se nevyrábí a sešup pokračuje.