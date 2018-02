 »  Projektantská jednička Sudop vstupuje do IT, kupuje českou softwarovou firmu LinkSoft

Jan Sedlák

Vedle zbrojaře Jaroslava Strnada, který nedávno získal softwarový podnik CS Soft, se do IT vrhají také stavaři. Projektová a inženýrská skupina Sudop Group, která se označuje za tuzemskou jedničku, vytvořila dceřinou společnost Sudop Consulting and Information Technology (Sudop CIT). Ta zároveň za desítky milionů koupila 70% podíl v české softwarové firmě LinkSoft Technologies.

LinkSoft v roce 2017 dosáhl na obrat 140 milionů korun, zaměstnává asi stovku lidí. Zabývá se vývojem softwaru na zakázku a outsourcingem IT odborníků. Vyvíjí také informační systém pro finanční instituce nebo nástroj pro vyřazování PDF dokumentů.

Sudop odkupem LinkSoftu rozšíří oblast svého působení a zároveň chce IT kapacity využít v rámci digitalizace oblasti stavebnictví, kde Sudop doposud působil. Dosavadní majitel LinkSoftu Jiří Manda ve společnosti zůstává i nadále v exekutivní roli.

LinkSoft chce „během několika dalších let“ zdvojnásobit obrat a počet zaměstnanců. Dostat se chce na nové trhy. Už dnes firma působí například v Iráku nebo Kanadě. Mezi zákazníky má třeba Policii ČR, ČSOB nebo Makro.