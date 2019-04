 »  Prokurátor New Yorku obvinil Bitfinex a firmu Tether z podvodu za stovky milionů dolarů

Karel Wolf

Podle reportu The Wall Street Journal byla firma iFinex Inc, provozovatel svého času největší bitcoinové burzy Bitfinex a stablecoinu Tether, obviněna ze strany generálního prokurátora státu New York z toho, že nelegálně kryla ztrátu ve výši 850 milion dolarů (téměř 20 miliard korun).

Toho se měla dopustit tím, že smísila klientské fondy s vlastními zdroji a zároveň použila pro krytí vlastní ztráty pravděpodobně nekryté emitované tethery z rezerv za 700 milionů dolarů. Ve hře je celkem 850 milionů dolarů, o které burza měla přijít tak, že je předala panamské firmě Crypto Capital Corp. a následně k nim tak ztratila (údajně kvůli úřadům) přístup. Na pokrytí ztrát začal Bitfinex čerpat peníze z rezerv tetheru, ale podle prokurátora se ukázalo, že přesto není schopný plnit všechny požadavky svých klientů na výběry v dolarech. Prokurátor proto podal podnět k americkým soudům. Odtud následně přišlo nařízení, aby iFinex okamžitě přestal čerpat peníze z rezerv tetheru a porušovat zákon, firma se má také zdržet jednání, které by mohlo zapříčinit ztráty záznamů o jeho aktivitách a dalších aktivit maření spravedlnosti.

Pokud se obvinění zakládá na pravdě, potvrzuje nepřímo dlouhodobou obavu, že nejstarší stabilní kryptoměna tether není kryta jedna ku jedné americkými dolary, čímž se její vydavatel dopouští podvodu a ta může být využívána k aktivní manipulaci kryptoměnového trhu. Zatím není jasné, jak se bude spor, který se řeší za zavřenými dveřmi, dále vyvíjet, existují ale obavy, že by mohl představovat hrozbu pro Tether, který je již delší dobu pod ostražitým dohledem. Kryptoměnový trh v noci na zprávu zareagoval lehkým poklesem, k ránu se ale vrátil téměř do hodnot před jejím vydáním.