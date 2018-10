 »  Propojení PC a mobilu, lepší Ctrl+V či hledání. October 2018 Update pro Windows 10 je tu

David Slížek

Microsoft uvolnil další z updatů Windows 10. Seznam změn, které October 2018 Update přináší, je dlouhý.

K těm nejzajímavějším patří například nová aplikace You Phone, která umožní přistupovat k obsahu telefonu (například obrázkům a dalším souborům) i na PC a jednoduše tyto soubory do počítače přetahovat nebo je editovat. Funguje s přístroji se systémem Andoid (od verze 7.0) a uživatel si nejprve musí stáhnout aplikaci do svého telefonu a PC s mobilem propojit. You Phone má omezeně fungovat i s iPhony, kterým umožňuje třeba posílání webových stránek do PC a jejich prohlížení na větší obrazovce.

Rozšíření se dočkal nástroj pro snímání screenshotů obrazovky. Stisknutím kombinace Windows + Shift + S se nyní nezobrazí jen obdélník, který ohraničuje, jakou oblast obrazovky chcete uložit do clipboardu, ale také nový panel nástrojů s rozšířenými možnostmi. Screenshot je také možné hned upravit v aplikaci Snip & Sketch.

Vylepšení se dočkal také clipboard, který nyní dokáže ukládat více věcí najednou a fungovat napříč připojenými zařízeními. Vyvoláte jej stisknutím klávesové kombinace Windows + V a v historii vystřiženého obsahu můžete označit věci, které se mají v clipboardu uchovat pro budoucí použití. Jsou tu ovšem omezení: vystřižený obsah (fotky, texty) nesmí být větší než 1 MB.

Změněné je i vyhledávání, které přináší přepracované rozhraní nebo náhledy vyhledaných aplikací, dokumentů či e-mailů.

Novinek je samozřejmě mnohem více, podrobný popis změn si můžete přečíst na blogu Microsoftu. Říjnový update se vám do počítače stáhne pomocí Windows Update.