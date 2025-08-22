Provoz státních superpočítačů loni vyšel na 300 milionů. Brzy se koupí dva nové

Provoz národního superpočítačového centra IT4Innovations při VŠB-TUO v Ostravě loni vyšel na necelých 300 milionů korun. Náklady podle nově zveřejněné výroční zprávy dosáhly na 295,5 milionu s tím, že celkové financování činilo 301,6 milionu, takže instituce byla v zisku.
IT4Innovations provozuje dva superpočítače Karolina (15,7 petaflops) a Barbora (849 teraflops). Používají je vědci či průmysl na různé náročné simulace ve výzkumu nových materiálů, léků, umělé inteligence a tak dále. Karolina má například více než 500 čipů Nvidia A100, což je jedna z největších instalací GPU u nás.
Oba stroje budou brzy nahrazeny modernějšími nástupci. Barbora bude zprovozněna ještě letos, zakázku za 91 milionů korun vyhrál Eviden (Atos). Příští rok dojde na Karolinu, půjde o stovky milionů na pořízení a další stovky na provoz. Vůbec první superpočítač v Ostravě loni odešel do křemíkového nebe a byl prodán do bazaru.
IT4Innovations je zároveň jedním z členů sdružení LUMI, které ve Finsku provozuje stejnojmenný stroj s výkonem 531,5 petaflops, jeden z nejrychlejších HPC planety. Česko zároveň v rámci LUMI zaznamenalo velký úspěch a v Ostravě se rozjíždí první zdejší kvantový počítač s jménem Vlq.
IT4Innovations je financováno ze státního rozpočtů a různých evropských projektů jako je EuroHPC (síť superpočítačů). Instituce přiděluje vědcům a dalším zájemcům výpočetní čas na základě grantů. Výpočetní čas je rovněž pronajímán.
“Výpočetní zdroje, které byly spotřebovány v rámci veřejných grantových soutěží dosáhly hodnoty 5 436 909. V rámci rychlého a testovacího přístupu, jehož primárním cílem je příprava na grantovou soutěž, bylo spotřebováno 47 172 uzlohodin. V roce 2024 bylo pro společensky důležité úkoly, výukové a vzdělávací aktivity a vlastní výzkum infrastruktury využito 11 563 uzlohodin. Výpočetní zdroje, které byly poskytnuty v rámci placeného pronájmu, dosáhly 72 611 uzlohodin. Jednalo se o komerční projekty například pro tyto společnosti: AIRMOBIS, DHI, Glass Service, Varroc Lightning,” shrnulo IT4Innovations. Další detaily o činnosti organizace za rok 2024 jsou k dispozici zde.
Takto vypadá ostravský kvantový počítač Vlq: