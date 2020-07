Provozovatel e-shopu Bejbynet.cz je v konkurzu, ztratilo se 25 milionů z dluhopisů

Společnost Midea, která stojí za e-shopem Bejbynet.cz (už nefunkční), je v konkurzu. Vypsal ho městský soud v Praze. Byl ustanoven konkurzní správce Lee Louda, který do srpna vytvoří seznam pohledávek. Objem nezajištěných objednávek po splatnosti se přitom dostal na 67,902 milionu korun. Věřitelé se mohou přihlásit do 24. srpna.

Midea zároveň v loňském roce vydala dluhopisy za 25 milionů korun. Slibovala splatnost do roku 2022 a úrok osm procent. Dvě loňské platby proběhly, další letos v únoru už nikoliv. Peníze za prodej dluhopisů měly jít na nákup zboží do e-shopu a další investice. Situaci kolem dluhopisů prošetřuje i policie. Vyplývá to z debat uživatelů na P2PForum.cz.

Největšími věřiteli společnosti Midea jsou Komerční banka, Česká spořitelna a UniCredit. Midea od nich získala kolem 30 milionů korun. Jedinou majitelkou firmy Midea je Lucie Horáková, která stojí i za firmou 3D Foto produkce.