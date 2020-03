 »  Provozovatel Zásilkovny začal nabízet přepravu do USA

Karel Wolf

Packeta, skupina stojící za českou logistickou firmou Zásilkovna, zahájila doručování do USA, po Rusku jde o druhou neevropskou zemi, kam svůj servis nabízí.

Služba, která nese oficiální název USA Post, má zatím jediný háček. Umožňuje doručovat do Spojených států pouze balíky do dvou kilogramů, jinak by měla fungovat podobně jako při lokálním doručování, tedy například včetně možnosti po celou dobu sledovat zásilku. Provozovatel by chtěl letos také nabídnout obdobně koncipovanou přepravu do Dubaje a oblasti Středního východu.

„Spuštěním přepravy zboží otevíráme pro e-shopy další obrovský trh. S jedním systémem Packety získávají přístup do USA, Ruska a všech evropských zemí a své zboží tak mohou zasílat více než miliardě zákazníků. Přes jedno napojení v Zásilkovně mají přístup k více než šedesáti logistickým partnerům, tím se přibližujeme naší vizi stát se logistickou platformou pro celý svět,“ prohlašuje Simona Kijonková, CEO skupiny Packeta a zakladatelka Zásilkovny.

Skupina Packeta, kam spadá Zásilkovna a 12 dceřiných společností, za loňský rok vytvořila obrat téměř 1,3 miliardy korun a meziročně tak vyrostla o 60 %. Přepravila také celkem 19 milionů zásilek.

Pusťte si videorozhovor se Simonou Kijonkovou z letošního ledna: