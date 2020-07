Průša investuje 10 milionů do olomouckého Worldee, získal minoritní podíl

Josef Průša a Ondřej Průša z 3D tiskařské společnosti Prusa Research se vrhají také na andělské investice do startupů. Společně vložili počáteční seed investici 10,5 milionu korun do olomouckého projektu Worldee.com. Peníze se mají použít na další vývoj a investoři mají pomoci s globální expanzí.

Průšové ve firmě We travel the world, která Worldee provozuje, získali minoritní podíl, každý vlastní po deseti procentech (jde o podíly třídy B). Většinu stále drží zakladatelé Tomáš Zapletal (60 procent podílu třídy A a deset procent třídy C) a Tomáš Nakládal (deset procent třídy A).

Worldee funguje jako online plánovač cest a zároveň digitální cestovatelský deník, který je k dispozici dalším cestovatelům. Uživatelé doposud nahráli 15 tisíc cest a 200 tisíc fotografií, je mezi nimi i posádka expedice Tatra kolem světa 2. Služba má mezi partnery Booking.com, Kiwi.com, Rentalcars.com a TripAdvisor.