Průša investuje do cyklosedel na míru a spouští nové kolo hardwarového akcelerátoru

Startup Posedla, který se zaměřuje na výrobu cyklistických sedel na míru pro náročné zákazníky, získal investici 15 milionů Kč od tuzemského výrobce 3D tiskáren Josefa Průši. Firma vzešla z prvního kola hardwarového akcelerátoru, který Prusa Research organizuje ve své otevřené dílně PrusaLab.

Posedla Martina Řípy a Jiřího Dužára vyvinula ultralehká sedla, která chce s využitím 3D tisku vyrábět na míru. Zákazník si má mít možnost v e-shopu nadefinovat parametry sedla na základě výšky, hmotnosti a dalších dat.



Autor: Posedla Posedla – testování prototypů sedel

Domů pak dostane formu, do které otiskne své pozadí a vzniklý otisk nafotí. Z kombinace dat ze skenu fotky a dalších zadaných údajů pak je startup schopen vyrobit sedlo, které cyklistovi nejlépe anatomicky sedne. Investice od Prusa Research má pomoci s uvedením produktu na trh.

Z akcelerátoru vzešel také další startup Vanilla Robotics, který vyvíjí autonomní vozítko sloužící například pro doručování malých zásilek. Stroj je schopný sledovat trasu v předem naskenovaném prostředí, automaticky se vyhýbá případným překážkám a znovu se na trasu vrací.



Autor: Vanilla Robotics Prototyp robotického kurýra s 3D tištěnou karoserií

Robovozík, který zatím uveze až 20 kg, by se podle představ autorů měl v budoucnu využívat například pro rozvoz nákupů ve městech. V rámci pilotního projektu počítají také s využitím v rámci bezpečnostních pochůzek ve velkých areálech.

Třetím projektem, který v PrusLab vznikl, je kinetický obraz s názvem Audire Fluctus 2.0. Jde o umělecký projekt, který reaguje na neviditelné elektromagnetické záření ve svém okolí a tyto vjemy dokáže následně zobrazovat.

Prusa Research rozjel nové kolo, do kterého se mohou hlásit zájemci se zajímavými nápady. Na půl roku dostanou neomezený přístup do zázemí dílny PrusaLab v pražských Holešovicích, technologické poradenství i finanční podporu v hodnotě až statisíců korun. Přihlášky je možné podávat do 12. prosince.