Prusa Research představil rozšíření pro tiskárnu, které umí samo střídat materiály a tiskne až z osmi filamentů

Společnosti Prusa Research a Bondtech uvedly nové rozšíření pro Prusa Core One, které z ní dělá 3D tiskárnu schopnou samostatně pracovat až s osmi různými filamenty. Uživatelé tak mohou kombinovat odlišné materiály, které tiskárna sama připraví, automaticky vymění a jimž se tisková hlava bez zásahu obsluhy přizpůsobí.
Jádrem je chytrá tisková hlava INDX Smart Toolhead s hliníkovým tělem a podavačem filamentu. Ten funguje automaticky, přizpůsobuje se materiálům různé tvrdosti a odstraňuje tak nutnost ručního nastavování. Firma uvádí, že integrovaný indukční ohřev a bezkontaktní kontrola teploty dokážou trysku nahřát z pokojové teploty na provozní za několik sekund. Součástí řešení jsou také tenké pasivní nástroje INDX, které fungují jako lehké moduly s vlastní tryskou a chladičem. Díky 35mm rozteči se jich do Core One vejde až osm současně, což umožňuje plynulé přepínání materiálů během tisku.
Na vývoji spolupracovaly oba týmy, Bondtech dodal Smart Toolhead a pasivní nástroje, Prusa Research integrovala systém do hardwaru CORE One, firmwaru i PrusaSliceru. Prusa už v portfoliu má stroje, se kterými je možné tisknout multimateriálově, nabízí třetí generaci tiskárny MMU a tiskárnu Prusa XL, která mění jednotlivé nástrojové hlavy. Rozšíření pro Prusa Core One bude v případě prvního tisíce kusů k předobjednání u Bondtechu, odesílání se plánuje na 1. čtvrtletí 2026.