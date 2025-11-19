Lupa.cz  »  Prusa Research představil rozšíření pro tiskárnu, které umí samo střídat materiály a tiskne až z osmi filamentů

Prusa Research představil rozšíření pro tiskárnu, které umí samo střídat materiály a tiskne až z osmi filamentů

Iva Brejlová
Včera
Prusa Core One Autor: Prusa Research
Prusa Core One

Společnosti Prusa Research a Bondtech uvedly nové rozšíření pro Prusa Core One, které z ní dělá 3D tiskárnu schopnou samostatně pracovat až s osmi různými filamenty. Uživatelé tak mohou kombinovat odlišné materiály, které tiskárna sama připraví, automaticky vymění a jimž se tisková hlava bez zásahu obsluhy přizpůsobí.

Jádrem je chytrá tisková hlava INDX Smart Toolhead s hliníkovým tělem a podavačem filamentu. Ten funguje automaticky, přizpůsobuje se materiálům různé tvrdosti a odstraňuje tak nutnost ručního nastavování. Firma uvádí, že integrovaný indukční ohřev a bezkontaktní kontrola teploty dokážou trysku nahřát z pokojové teploty na provozní za několik sekund. Součástí řešení jsou také tenké pasivní nástroje INDX, které fungují jako lehké moduly s vlastní tryskou a chladičem. Díky 35mm rozteči se jich do Core One vejde až osm současně, což umožňuje plynulé přepínání materiálů během tisku.

Na vývoji spolupracovaly oba týmy, Bondtech dodal Smart Toolhead a pasivní nástroje, Prusa Research integrovala systém do hardwaru CORE One, firmwaru i PrusaSliceru. Prusa už v portfoliu má stroje, se kterými je možné tisknout multimateriálově, nabízí třetí generaci tiskárny MMU a tiskárnu Prusa XL, která mění jednotlivé nástrojové hlavy. Rozšíření pro Prusa Core One bude v případě prvního tisíce kusů k předobjednání u Bondtechu, odesílání se plánuje na 1. čtvrtletí 2026.

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká výrobce 3D tiskáren Průša, který bojuje s „patentovou smrští“ z Číny

