Prusa Research rozšiřuje svoji značku ve Spojených státech, má z nich už přes třetinu tržeb

Prusa Research se chce víc uplatnit na americkém trhu. Svoji společnost Printed Solid, kterou firma koupila v roce 2022, nově přebranduje na značku Prusa USA. Změna navazuje na integraci americké pobočky do skupiny, Pro Prusa Research je tamní trh dlouhodobě zásadní, pochází z něj 35 % tržeb firmy.
Na místě může firma rychleji tamním zákazníkům dodávat a reagovat na ně. Zaměřit se chce hlavně na B2B segment, jako školy, firmy, vývojová oddělení a profesionální provozy.
„Přejmenování Printed Solid na Prusa USA není jen kosmetická změna, ale další krok v budování lokálního zázemí pod značkou Prusa,“ říká Josef Průša, CEO a zakladatel Prusa Research. Prusa USA působí ve státě Delaware na ploše přibližně 10 tisíc m². Firma v posledních měsících rozšířila své výrobní a technologické zázemí i v Česku, kromě pražských Holešovic má část výroby v Hradci Králové, kde využívá téměř 6 000 m². Do skupiny také začlenila nástrojárnu Prusa Tools, která se specializuje na vývoj a výrobu vstřikovacích forem a nástrojů. Skupina má v plánu vybudovat specializované provozy v Česku i v zahraničí.