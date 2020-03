 »  Prusa Research ruší kvůli koronaviru účast na všech eventech

Česká firma Prusa Research, která vyrábí 3D tiskárny (a její dceřiné společnosti) ruší až do odvolání svoji účast na všech konferencích, veletrzích a dalších eventech, kde měla své dovednosti letos prezentovat.

Důvodem opatření je obava z možné nákazy zaměstnanců koronavirem. Informoval o tom prostřednictvím svého Twitter účtu CEO společnosti Josef Průša. Společnost také omezila až do odvolání návštěvnické prohlídky svojí továrny. Samotnou výrobu 3D tiskáren zatím virus neovlivňuje a dodávky mají probíhat podle původního plánu.

PSA: 1/3 I am sorry to announce this, but until further notice, we are canceling all the shows and events we were scheduled to go. We normally have 5-10 people teams traveling around the world 2 to 4 times a month and that is now simply impossible to do safely.