Lupa.cz  »  Průša zdarma uvolňuje zdrojová data svých 3D tiskáren, vytvořil pro to vlastní otevřenou licenci

Průša zdarma uvolňuje zdrojová data svých 3D tiskáren, vytvořil pro to vlastní otevřenou licenci

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Prusa Core One Autor: Prusa Research

Česká společnost Prusa Research před vánoci udělala vstřícný krok vůči komunitě a zákazníkům. Zveřejnila kompletní CAD soubory rámů tiskáren Core One a Core One L. Tato data si tak lze zdarma stáhnout, načíst do CAD softwaru a použít je pro tvorbu modifikací, příslušenství a tak dále. “Můžete si je také importovat do Fusionu nebo Blenderu při plánování své díly nebo se pustit do jakéhokoliv bláznivého hacku, který vás jen napadne,” uvedl Josef Průša.

Čeští 3D tiskaři pro tyto účely vytvořili novou licenci, pod níž CAD soubory publikují. Nejde o GNU a spol., ale o Open Community License neboli OCL.

V rámci této licence je možné soubory stahovat, zkoumat a učit se z kompletních sestav STEP + Fusion, upravit je a vše v souladu s licencí OCL sdílet, používat upravené i neupravené návrhy ve vlastní dílně, tiskové farmě či výrobní lince a vyrábět náhradní díly, abyste své tiskárny udrželi v provozu (domácí i firemní využití).

Naopak není dovoleno prodávat kompletní tiskárny či remixy založené na těchto zdrojích, pokud s Průšou nemáte samostatnou smlouvu.

Prusa Research podmínky licence a filozofii za ní podrobně vysvětluje na blogu. Další materiály jsou k dispozici na GitHubu. Firma zároveň chce vytvořit aliance, aby se tento přístup mohl šířit.

“Všechny tyto technologie chceme sdílet s podobně smýšlejícími společnostmi. Budujeme alianci, ve které si legitimní inovátoři mohou navzájem poskytovat licence a chránit se blokováním těch, kdo jen vydělávají na práci druhých, aniž by čímkoliv přispěli. Rádi poskytneme licenci na naše patenty těm, kdo respektují pravidla hry. Když přispějete do ekosystému, určitě najdeme způsob, jak budeme moct spolupracovat. OCL zahrnuje explicitní právo na udělení patentu, takže tvůrci si mohou dál modifikovat, hackovat a stavět podle libosti. Tyto patenty existují, aby zabránili průmyslovým kopiím, ne aby omezily vaší garážovou dílnu,” shrnul Průša i v narážce na problém s Číňany, který jsme na Lupě popisovali.

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká výrobce 3D tiskáren Průša, který bojuje s „patentovou smrští“ z Číny Přečtěte si také:

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká výrobce 3D tiskáren Průša, který bojuje s „patentovou smrští“ z Číny

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Necháváme AI měnit svět, i když dobře víme o nebezpečích

Změny u pojištění vkladů: Delší ochrana a jistota u velkých částek

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).