 »  Průzkum: 28 % zákazníků by kvůli internetovému bankingu změnilo banku

David Slížek

Pro 84 % zákazníků českých bank je internetové bankovnictví důležité, více než čtvrtina (28 %) dokonce říká, že by kvůli němu i změnila banku. Vyplývá to z průzkumu, který si u agentury SC&C nechala zpracovat Česká bankovní asociace (ČBA). Jde samozřejmě o deklarace, takže čísla berte trochu s rezervou (není jisté, zda by se respondenti ve skutečnosti zachovali stejně, jak tvrdí).

Jen asi pětina dotázaných řekla, že žádný elektronický přístup ke svému účtu nemá, z toho 36 % byli lidé v důchodovém věku.

Dotázaní respondenti se k bankovnictví nejčastěji přihlašují z desktopu (71 %), asi 30 % používá aplikaci v mobilu a 5 % na tabletu. „Přístup přes mobilní aplikaci volí v generaci od 18 do 29 let každý druhý oslovený. Lze proto předpokládat, že tento trend poroste a mobilní aplikace budou nabývat na významu,“ říká k tomu Helena Zavázalová z ČBA.



Autor: Česká bankovní asociace

Hlavními důvody, proč zatím mobilní bankovnictví nevyužívají, je pro část dotázaných buď to, že nemají vhodný telefon (24 %), anebo na něm nemají přístup k internetu (21 %). Někteří (58 %) jsou také stále zvyklí na přístup přes webový prohlížeč nebo mají obavy o bezpečnost (49 %). Do mobilního bankovnictví se respondenti nejčastěji přihlašují prostřednictvím uživatelského jména, hesla či PIN kódu.



Autor: Česká bankovní asociace

Průzkumu se zúčastnilo 1 050 respondentů ve věku 18+, kteří vlastní bankovní účet. Sběr dat probíhal on-line ve dnech 15.–25. května 2018.