První českou aplikací v ChatGPT je srovnávač autopojištění

David Slížek
Dnes
AI - ChatGPT - aplikace - Suri.cz

Suri.cz je patrně první českou aplikaci, která úspěšně prošla schvalovacím procesem OpenAI a začala fungovat v rámci AI chatbota ChatGPT. Jde o srovnávač nabídek pojištění automobilů, za kterým stojí skupina RENOMIA GROUP.

"Po přidání aplikace do chatu disponuje ChatGPT aktuálními informacemi o cenách autopojištění a v přirozené konverzaci na základě zadaných údajů najde uživateli nejvýhodnější nabídku povinného ručení pro jeho konkrétní auto,“ vysvětluje v tiskové zprávě fungování aplikace ředitel srovnávače Jiří Lahoda.

„I když z uživatelského pohledu konverzace probíhá v prostředí ChatGPT, samotné výpočty a porovnávání jednotlivých pojistek se po technické stránce odehrávají na serverech Suri.CZ a v ChatGPT se pouze zobrazují,“ popisuje dále firma s tím, že ve finále může aplikace uživatele přesměrovat na web, kde může konkrétní službu objednat a zaplatit.

„Samotnému vydání aplikace v GPT Store předchází schvalovací proces, během něhož zástupci OpenAI validují aplikace jak po technické stránce, tak i její užitečnost pro své uživatele. Podle našich informací jsme prvním českým vývojářem, kterému se podařilo v GPT Store aplikaci schválit. Jsme i první středoevropskou firmou z oboru pojišťovnictví, která má schválenou aplikaci,“ dodává Lahoda.

Možnost přidávat do chatbota aplikace externích služeb představila OpenAI loni na podzim, vývojářů v EU ji zprovoznila o něco později. Uživatelé si mohou aplikaci tzv. připojit a pak s ní konverzovat přímo v rámci chatu. Firmy jejich prostřednictvím mohou v konverzačním rozhraní nabízet své služby či informace.

Mezi první aplikace v ChatGPT patřily například grafické editory Adobe Photoshop či Canva, hudební Apple Music nebo cestovní a rezervační služby Trip Advisor a Booking.com. Nabídku dostupných aplikací uživatelé najdou v menu ChatGPT pod názvem Aplikace.

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

