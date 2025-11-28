Lupa.cz  »  První kontinuální vysílání ČT sport v olympijské sezoně startuje 29. listopadu

První kontinuální vysílání ČT sport v olympijské sezoně startuje 29. listopadu

Filip Rožánek
Dnes
Česká televize, ČT Autor: Karel Choc, Internet Info

Česká televize v sobotu 29. listopadu zahájí na kanálu ČT sport kontinuální vysílání v rámci nové olympijské sezony. Veřejnoprávní stanice disponuje právy na Světové poháry v lyžařských a snowboardových disciplínách, bobech, saních, skeletonu i biatlonu.

Program na televizní stanici bude prioritně pokrývat závody českých reprezentantů, zatímco další souběžně probíhající akce budou k dispozici na digitální platformě ČT sport Plus. Ta je dostupná přes webové rozhraní, HbbTV, službu iVysílání a mobilní aplikaci.

Novinkou v biatlonovém vysílání se stane živý přenos z přípravy střelby, takzvaného nástřelu.

V průběhu prosince televize rovněž plánuje nasazení inovované verze sportovního webu a aplikace, které mají uživatelům přinést jednodušší orientaci v programu a přístupu k živým přenosům.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

