První reakce české e-commerce sféry na prodej dálničních e-známek skrze komerční e-shopy jsou vlažné

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil začátkem tohoto týdne první předběžnou tržní konzultaci ohledně plánovaného prodeje elektronických dálničních známek přes komerční e-shopy. Přestože jde oproti veřejné zakázce na specializovaný e-shop za 400 milionů korun o zajímavý posun, prvotní reakce zástupců české e-commerce sféry jsou spíše vlažné.

„Velké e-shopy k tomu vyzvaly stát hlavně proto, aby se nevyhodilo 400 milionů korun do vzduchu za jednoduchou aplikaci. Ze zákaznického hlediska u digitálního produktu opravdu stačí přehledná webová stránka v několika světových jazycích. Nabízí se jen jeden produkt ve více variantách s volbou data platnosti a uskutečňuje se online platba. Dobrým vzorem může být rakouský ASFiNAG. Vzhledem k nákladům na integraci a nízké marži ani nepředokládám velký zájem e-shopů. Myslím, že to naintegrují jen přední velké internetové obchody,“ myslí si Petr Svoboda, ředitel e-commerce platformy Shopsys.

„Hlavní otázkou bude, zda by z prodeje měly e-shopy nějakou marži – pak si to dokážu představit. Případně to může pro e-shopy být jedna z forem jakéhosi PR a zdroje návštěvnosti s tím, že se spolu s dálniční známkou pokusí prodat návštěvníkům ještě něco dalšího,“ myslí si například Lukáš Putna, CTO Heureka Group a dodává k tomu: „Nicméně to se týká tištěných, papírových nálepek, nebo něčeho, co by se dalo poslat poštou. Pokud bychom se bavili o e-známkách, tam mi to, vzhledem ke složitějšímu napojování a implementování registru do e-shopů a naopak, smysl moc nedává.“

Problém složitějšího napojování vnímá i ředitel APEK, nevidí jej ale jako neřešitelný: „Domníváme se, že nejjednodušší a nejvhodnější formou je, aby stát vytvořil „velkoobchodní API“ a umožnil e-shopům napojení a následný on-line prodej. Podobně, jako dosud mohly prodávat dálniční známky všechny benzinové stanice, mohli by se připojit zájemci z řad internetových obchodů. Věříme, že by to bylo nejlepší řešení, které lze zvolit,“ říká Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci.

Složitější implementace nicméně nahrává velkým hráčům, pro které se tak i z nepříliš ziskového prodeje může stát prestižní záležitost. „Zastáváme názor, že systém prodeje dálničních známek by měl být otevřený pro všechny online obchodníky, kteří k tomu mají uzpůsobenou infrastrukturu,“ myslí si místopředseda představenstva e-shopu Alza.cz Tomáš Havryluk.

Tržní konzultace proběhne 26. srpna ve 14:00 v sídle SFDI nebo online přes MS Teams. Zájemci o účast musí potvrdit účast do 24. srpna.