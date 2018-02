 »  První Teslu vynesl do kosmu Remek! Web vzal upravenou fotku vážně a Seznam taky

David Slížek

Ruku na srdce – kdo z vás někdy neskočil na nějaký povedený internetový vtip? V osobním životě to obvykle až tak nevadí, pokud si ale informaci neověří novináři a vtip vydají jako skutečnost, je to větší problém. A když se na šíření falešné zprávy podílí největší internetový portál v zemi, je to už na pováženou.

V tomto případě jde o relativně neškodnou upravenou fotografii prvního českého kosmonauta Vladimíra Remka a jeho ruského parťáka Alexeje Gubareva před jejich startem v březnu 1978. Na sociálních sítích se objevila poté, co raketa Elona Muska vynesla do kosmu svůj roadster značky Tesla.

Snímek se od originálu liší tím, že je na vybavení kosmonautů jasně vidět logo Tesly (tedy onoho někdejšího československého elektrotechnického národního podniku). Až moc jasně – což samo o sobě naznačuje, že jde o dodatečnou úpravu, jejíž autor se navíc ani moc nesnažil, aby působila skutečně věrně. Jak to vypadalo ve skutečnosti, se můžete podívat například ve fotobance ČTK.

Redaktoři serveru Autoweb (patří mediazastupitelství Impression Media) ovšem zprávu vážně vzali a vydali o nálezu „dobové fotografie“ krátký článek, který říká, že první Teslu neposlal do vesmíru Elon Musk, ale již před 40 lety Češi a Rusové. V textu nenajdete ani náznak toho, že by rozpoznali, že jde o internetový vtip.

Na Autowebu ovšem cesta článku neskončila. Objevil se na hlavní stránce portálu Seznam.cz, konkrétně v oddílu „Další zajímavé články z českého internetu“, kde Seznam publikuje odkazy na server, se kterými má o tom uzavřenou dohodu (je mezi nimi i Lupa – poznámka redakce). Na Twitteru na to upozornil uživatel Suchosch.

Falešná zpráva vzniklá nepochopením internetového vtipu se tak může šířit k desítkám nebo stovkám tisíc uživatelů. Jasně, v tomto případě jde spíš o úsměvnou věc. Naštěstí.

Poučení pro novináře (včetně nás) je jasné: je třeba neustále ověřovat informace a nevěřit všemu, co se na internetu šustne.

Aktualizace 16:45 – Zeptali jsme se Seznamu, jak může k takové situaci dojít a jak firma zajišťuje, aby se na její hlavní stránce nezobrazovaly nepravdivé informace. Podle mluvčí Anety Kapuciánové články před zařazením ručně prochází, kontroluje a ověřuje tým editorů, kteří pracují na směny. „Vzhledem k tomu, že si zprávy běžně ověřují z více zdrojů, aby se podobné situace nestávaly, jednalo se v tomto případě skutečně o výjimečné selhání jednotlivce a článek jsme na vaše upozornění okamžitě stáhli,“ říká mluvčí.

Posouzením podle ní neprojde asi polovina článků, které mají ambici se do boxu „Další zajímavé články z českého internetu“ dostat. Konkrétní statistiky si podle ní Seznam nevede. „Mnoho konspiračních článků nebo politických nepravd náš tým editorů odhalí před zveřejněním, právě díky ověřování informací z více zdrojů. Jsem přesvědčená, že tento případ byl výjimečným pochybením a uděláme vše proto, aby už se situace neopakovala,“ dodala Kapuciánová.