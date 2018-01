 »  První údery německého kladiva na hatespeech dopadly na političku a satirický časopis

David Slížek

V Německu od začátku roku platí nový zákon (NetzDG), podle kterého musí sociální média mazat zjevně protiprávní (tedy například urážlivý, násilný či výhrůžný) obsah do 24 hodin od nahlášení (v případě ne úplně jasných případů je lhůta sedm dní). Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta až 50 milionů eur.

Zákon se týká služeb s více než 2 miliony uživatelů, jako je Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Snapchat nebo Instagram. Výjimku dostaly profesní sítě jako LinkedIn či Xing a pod zákon nespadají ani komunikační služby, jako je třeba WhatsApp.

Mezi prvními uživateli, na které „kladivo na hatespeech“ dopadlo, je politička krajně pravicové strany Alternative für Deutschland (AfD) Beatrix von Storch. Twitter jí na 12 hodin zablokoval účet, informoval server Deutsche Welle.

Politička totiž ve svém tweetu reagovala na tweet policie z Kolína nad Rýnem, která před silvestrovskými oslavami zveřejnila odkazy na bezpečnostní informace v různých jazycích, mimo jiné i v arabštině. Politička se nad tím ve svém tweetu rozčilovala a ptala se, jestli to policie dělá, aby „uklidnila barbarské hordy muslimských mužů, kteří hromadně znásilňují“. Policie na ni kvůli tweetu podala také trestní oznámení.

Zablokovaný účet na Twitteru si pak vysloužil i satirický německý časopis Titanic, který si z celé kauzy dělal legraci. Šéfredaktor později prohlásil, že političce poskytne azyl, protože je podle něj „perzekuovanou bojovnicí za nelidská práva“.

Přísnějších pravidel pro sociální média se zřejmě dočká také Francie. Tamní prezident Emmanuel Macron podle France 24 oznámil plán na přijetí zákona, který podle něj má zabránit šíření propagandy, a to zejména v předvolebním čase. Média by podle něj měla mít povinnost zveřejňovat, kdo si u nich platí reklamu, a soudy by mohly nařizovat odstranění falešných zpráv, blokování webů nebo mazání účtů na sociálních sítích, které šíří nepravdivé informace. Přesnou podobu zákona má představit v následujících týdnech.