Prvnímu pololetí kralovala Česká televize, dosáhla na nejlepší čísla od roku 1998

Nejsledovanější televizní skupinou na českém trhu byla v prvním pololetí roku 2021 Česká televize. Vyplývá to z údajů oficiálního elektronického měření sledovanosti, které pro Asociaci televizních organizací zajišťuje agentura Nielsen Admosphere.

Celkový podíl na publiku dosáhl hodnoty 32,77 % v rámci celého dne, to je nejlepší výsledek posledních dvaadvaceti let. V hlavním vysílacím čase od 19 do 22 hodin byl podíl 31,87 %, což je nejlepší číslo od roku 2003. V průměru svým vysíláním Česká televize za týden oslovuje 7,5 milionu diváků starších čtyř let.

Na stanici ČT sport diváci vyhledávali především vyřazovací zápasy hokejového šampionátu z lotyšské Rigy a probíhající mistrovství Evropy ve fotbale. Tradičně sportovní fanoušci upřednostňují zápasy s českou účastí. Nejsledovanější bylo hokejové utkání Česko – Finsko, které si nenechalo ujít 1,52 milionu diváků (ve skupině 4+). Z fotbalového EURA potom osmifinálový zápas s Nizozemskem s 1,12 milionu diváků (ve skupině 4+).