Prymula: certifikace CoroVentu pro nouzové použití by mohla být do středy

Jednoúčelové plicní ventilátory CoroVent, vyvinuté na jaře ze strany ČVUT ve spolupráci s iniciativou Covid19CZ speciálně pro boj s novým koronavirem, by mohly získat českou certifikaci pro nouzové použití v klinické praxi ve středu.

S informací po týdnech nejistoty přišel ministr zdravotnictví Roman Prymula (ANO) na svém Twitteru.

Doposud ventilátory do klinického provozu coby zdravotnický prostředek nesměly, chybělo jim totiž posouzení shody s technickými požadavky, které přikazuje evropská legislativa. Situaci mohla řešit jednotlivá nemocniční zařízení individuálními žádostmi o výjimku u českého ministerstva zdravotnictví. Tento proces je ale zdlouhavý a v čase, kdy o výjimku žádají desítky nemocnic také nepraktický. Společnost MICo Medical, která ventilátory vyrábí, proto již před časem začala s ministerstvem vyjednávat o hromadné výjimce. Ventilátory také v létě získaly certifikát Emergency Use Authorization (EUA) amerického úřadu Food and Drug Administration (FDA), který jim otevřel brány do zemí mimo EU, kde se již v některých případech skutečně nasazují.

Podle ČVUT o nouzové ventilátory CoroVent od minulého týdne, kdy univerzita začala mapovat poptávku, projevilo zájem několik desítek českých nemocnic. ČVUT nemocničním zařízením plicní ventilátory, na které se složili občané a firmy v rámci jarní dárcovské kampaně nabídne zdarma. Nemocnice si o něm mohou žádat prostřednictvím formuláře na stránce www.cvut.cz/corovent.

Nouzi o ventilátory doposud Česká republika nepocítila. Podle posledních oficiálních dat by se v nemocnicích mělo aktuálně nalézat 1898 regulérních víceúčlových plicních ventilátorů, obsazeno je 52 % z nich.