 »  Qualcomm dostal od Evropské komise miliardovou pokutu za zneužití dominance

David Slížek

Přes pět let měla společnost Qualcomm protiprávně bránit svým konkurentům v přístupu na trh s LTE čipy pro mobilní zařízení. Evropská komise (EK) jí teď za to udělila pokutu ve výši 997 milionů eur (v přepočtu přes 25 miliard Kč). Firma oznámila, že se proti verdiktu odvolá.

Qualcomm podle verdiktu léta uplácel svého největšího zákazníka, firmu Apple, miliardovými částkami, aby výrobce iPhonů a iPadů nekupoval čipy od konkurence. Smlouvu o exkluzivitě měl Qualcomm s Applem uzavřenou od roku 2011 až do roku 2016, konstatuje EK.

Dokument stanovil, že Qualcomm bude Applu platit vysoké částky. Pokud by Apple uvedl zařízení s čipem od jiného výrobce, platby by ustaly a Apple by musel Qualcommu velkou část vyplacených peněz vrátit. Apple podle EK vážně zvažoval, že přejde ke konkurenčnímu Intelu, ale do vypršení smluv v roce 2016 to kvůli finanční nevýhodnosti neudělal.

Qualcomm podle Komise měl v letech 2011–2016 dominantní postavení na evropském trhu s LTE čipy. Tuto dominanci podle EK výše popsanými smlouvami zneužil a omezil tak konkurenci. Komise začala případ vyšetřovat v roce 2015.

Qualcomm v oficiálním vyjádření tvrdí, že s rozhodnutím Komise nesouhlasí a že jeho smlouvy s Applem neporušovaly antimonopolní pravidla Evropské unie a neměly negativní vliv na soutěž na evropském trhu. Firma oznámila, že se proti verdiktu o pokutě odvolá k Soudnímu dvoru EU.