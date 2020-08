Qualcomm tlačí na americkou administrativu, chce znovu dodávat CPU pro Huawei

Huawei kvůli americkým sankcím hrozí, že bude muset příští měsíc ukončit výrobu vlastních čipů Kirin. O možnost dodávat pro Huawei svá CPU paralelně u americké administrativy pod Trumpovým velením bojuje americký Qualcomm.

Americká společnost zintenzivnila podle Bloombergu svoji lobbistickou kampaň za možnost obnovení dodávek pro Huawei. Argumentuje mimo jiné tím, že sankce stejně nezabrání Huawei získat technologie od neamerických konkurentů jako je MediaTek či Samsung a USA tak odstřihly domácí firmy od trhu s hodnotou 8 miliard dolarů ročně (hodnota celého trhu dodávek pro Čínskou Huawei).

Novější čipy od amerického Qualcommu musela čínská společnost přestat používat po uvalení amerických sankcí v roce 2019. Huawei tyto čipy nahradila právě vlastními procesory Kirin, které jí vyráběl taiwanský gigant TSMC. To ale již po posledním zpřísnění sankcí nebude možné, respektive by si na to už Američanů musela společnost obstarat speciální licenci. Vzhledem k tomu, že zbytek čipů vyrábí Huawei u taktéž taiwanského MediaTeku, který ale nedisponuje vlastními továrnami, ale čipy pouze navrhuje a následně je nechává vyrábět právě u TSMC, může být teoreticky časem ohrožen i tento kanál.

Tržní ocenění Qualcommu v minulém měsíci rekordně vzrostlo, firma se ale zároveň potýká s různými problémy, nedávno se například ukázalo, že její čipy obsahují sérii vážných bezpečnostních zranitelností.

Huawei si vyvíjí také serverové čipy: