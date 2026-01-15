Rada České televize se distancovala od výroků Pavla Matochy na sociálních sítích

Rada České televize ve středu bouřlivě diskutovala o veřejném vystupování radního Pavla Matochy na sociálních sítích. Skupina sedmi radních navrhla usnesení, které se distancuje od Matochových výroků naznačujících jeho osobní vliv na personální změny v České televizi.
Předkladatelé kritického usnesení argumentovali, že Matochovy komentáře na Facebooku vyvolávají dojem nezákonného zasahování do nezávislosti televize a poškozují dobré jméno celého kontrolního orgánu. Pavel Matocha se proti obviněním brání tvrzením, že jeho slova byla vytržena z kontextu a že jako radní pouze legitimně poukazuje na porušování Kodexu ČT.
Největší nevoli u radních vyvolal Matochův diskusní příspěvek, v němž napsal: „Petr Dvořák nebyl znovu zvolen, Zdeněk Šámal skončil s ním, Jan Souček přišel o 90 % odměn a byl odvolán, Nora Fridrichová ani Marek Wollner tam už nejsou, Jakub Železný moderuje bezvýznamný pořad (ve srovnání s Událostmi), teď se řeší Václav Moravec… Plus výrazně častěji začali být zváni lidé z druhého břehu jako Dalibor Balšínek, Jiří Weigl… Samozřejmě mnoho věcí je stále špatně (třeba to složení hostů v Interview ČT24), ale změnit kurs velké lodi nejde rychle. A třeba se to přes všechny dílčí úspěchy nakonec nepodaří, ale aspoň jsem to zkusil.“
Matocha v reakci na projednávání jeho facebookových příspěvků uvedl, že Rada ČT je ve svém jednání striktně omezena zákonem a v žádném bodě, který stanovuje její působnost, není možnost, aby se vyslovovala k jednání svých členů mimo schůze rady. Většina jeho kolegů se však přiklonila k pohledu radního Tomáše Řeháka, že Rada ČT může přijímat také deklaratorní a zdvořilostní usnesení, takže ani v tomto případě jí nic nebrání, aby se ohradila.
„Za normálních okolností opravdu nemám potřebu se vyjadřovat k veřejné komunikaci jakéhokoli kolegy z Rady ČT, ale má to své hranice a podle mého soudu byla ta hranice Pavlem Matochou dvakrát překročena. Zaprvé ve chvíli, kdy se zdá, že jsme jakýsi loutkový ansámbl, který Pavel Matocha řídí. A zadruhé ještě ke všemu tak, že Rada postupuje nezákonně. To už je pro mě za hranicí svobody názoru, protože jsem zahrnut do něčeho, vůči čemu cítím potřebu se vymezit a rozhodně to odmítnout,“ prohlásil místopředseda Rady ČT Vlastimil Ježek.
Pavla Matochy se zastali jeho kolegové Luboš Xaver Veselý, Petr Šafařík nebo Jiří Šlégr. „Máme kontrolovat ČT, ne sociální sítě Pavla Matochy. Kdo bude arbitrem toho, co je přes čáru? Lidé se nás na názory ptají, protože televizi platí. Sám jsem zažil, že se něco přeťápne, a odnesl jsem si za to trest. Ale je mi nepříjemné kádrovat,“ prohlásil Luboš Xaver Veselý. „Projednávat tohle Radě nepřísluší, je to bizarní. Ve střední Evropě máme historickou zkušenost s vylučováním a plísněním za názory,“ přidal se Petr Šafařík. Jiří Šlégr nabádal, že radní nemají prát špinavé prádlo před novináři a raději si to vyříkat na pracovní poradě.
Po obsáhlé výměně názorů rada nakonec schválila upravené usnesení bez uvedení jména Pavla Matochy: „Rada České televize ohledně některých nedávných výroků jednoho ze svých členů na sociálních sítích, ve kterých se mimo jiné přihlásil k tomu, že přispěl k odchodu některých novinářů z České televize či ke změně hostů zvaných do diskuzních pořadů, konstatuje, že pravomoci Rady České televize jsou vymezeny zákonem o České televizi, který zasahování do výroby a vysílání televizních pořadů Radou ČT nebo jejími členy striktně zakazuje. Rada České televize se proto důrazně ohrazuje proti tomu, aby kdokoli, a to zejména kterýkoli člen Rady České televize, vyvolával dojem, že Rada ČT platné zákony porušuje.“
Stanovisko podpořilo 11 členů Rady ČT, proti hlasovali Pavel Matocha a Luboš Xaver Veselý. Zdrželi se čtyři zbývající členové: Ivan Tesař, Roman Bradáč, Petr Šafařík a Jiří Šlégr.