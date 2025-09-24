Rada Českého rozhlasu odložila schvalování klíčového memoranda, SPIR chce změny

Rada Českého rozhlasu na svém středečním veřejném zasedání přerušila projednávání návrhu Memoranda o způsobu naplňování veřejné služby pro roky 2026 až 2030. Učinila tak poté, co zástupci online vydavatelů vznesli připomínky k některým bodům dokumentu a požádali o prostor pro další jednání. Naopak Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV) jednání s Českým rozhlasem kritizovala, na zasedání Rady se nedostavila a vyzvala ministra kultury k moderování další debaty.
Memorandum je novým institutem, který do legislativy zavedla takzvaná velká mediální novela s platností od 1. května. Jeho cílem je na pět let zpřesnit a zarámovat činnost Českého rozhlasu (ČRo). Generální ředitel ČRo René Zavoral na jednání Rady uvedl, že text memoranda vnímá jako pracovní návrh a nebrání se úpravám. Dokument vznikal i na základě široké veřejné konzultace, do níž se zapojilo přes 11 500 lidí a více než sto institucí.
Zavoral zdůraznil, že memorandum nemůže být dohodou mezi veřejnoprávním a komerčním sektorem, protože oba mají jiné poslání i financování, ale spíše snahou o nalezení konsenzu na trhu.
Návrh dokumentu podrobně specifikuje poslání a vizi ČRo, včetně jeho role v krizových situacích, a detailně charakterizuje jednotlivé stanice – celoplošné, specializované i regionální. Helena Havlíková z právního oddělení upozornila, že ve snaze vyjít vstříc komerčním vysílatelům byly charakteristiky veřejnoprávních stanic strukturovány podobně jako například licenční podmínky komerčních rádií, včetně vymezení cílové skupiny a maximálního podílu hudby. Memorandum se dále věnuje digitálním službám a podmínkám zpřístupňování rozhlasového archivu dalším subjektům na trhu.
Zatímco jednání s online vydavateli označil Zavoral za korektní, shodu s Asociací provozovatelů soukromého vysílání se podle něj najít nepodařilo. APSV ve své tiskové zprávě uvedla, že ČRo jednání jednostranně přerušil a finální verzi memoranda s ní nekonzultoval. Asociace kritizuje, že návrh memoranda byl zveřejněn jen dva dny před jednáním Rady, což znemožnilo smysluplnou debatu. Požaduje přesnější vymezení veřejné služby, včetně stanovení počtu programů a kvantitativních ukazatelů, jako je podíl mluveného slova či české hudby.
Filip Dotlačil ze Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) na zasedání Rady Českého rozhlasu potvrdil, že jednání s vedením ČRo byla konstruktivní. Jménem online vydavatelů vznesl tři konkrétní výhrady. První se týká potřeby zakotvit principy férové a transparentní redistribuce obsahu přímo do memoranda. Druhým bodem je příliš obecná formulace vymezující doplňkový textový a multimediální obsah na webech ČRo, která dle právního názoru vydavatelů fakticky podrývá smysl celého ustanovení o mantinelech online působení. Poslední připomínka směřuje k definici takzvaného „Zlatého fondu“ – exkluzivní části archivu, u které chybí jasná pravidla pro její rozsah, což teoreticky umožňuje obcházet pravidla pro zpřístupňování ostatních archivních pořadů. Zástupce SPIR však zdůraznil, že tyto body považují vydavatelé za řešitelné.
Předseda Rady ČRo Ondřej Matouš přístup online vydavatelů ocenil. Vedení Českého rozhlasu je ochotné připomínky zapracovat. Následně rada jednomyslně schválila usnesení, kterým projednávání memoranda přerušila a odložila jej na své příští veřejné zasedání. To by se mělo uskutečnit přesně za týden, tedy 1. října.
Podrobnosti k výhradám komerčního sektoru přineseme ve čtvrtečním článku.